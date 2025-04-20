https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/lubnanli-uzman-kievin-rusyayi-saldirganlikla-suclama-girisimleri-uzun-zamandir-ikna-edici-degil-1095533855.html

Lübnanlı uzman: Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici değil

Lübnanlı uzman: Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici değil

Sputnik Türkiye

Lübnanlı siyaset bilimci El-Rez, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesi ile duyurduğu ateşkese Zelenskiy’in önce 30 günlük uzatma çağrısında bulunduğunu, ardından... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T20:21+0300

2025-04-20T20:21+0300

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Lübnanlı siyaset bilimci Mohammad Said El-Rez, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ve sonrasındaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.El-Rez, ateşkese Vladimir Zelenskiy’in önce 30 günlük uzatma çağrısında bulunduğunu, ardından Kursk ve Belgorod bölgelerinde düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini ve Rus askerleri suçladığını dile getirdi.Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici olmadığını ifade eden El-Rez, Rusların Ukrayna’nın doğusunda katledilmesinin ve ülkenin NATO'ya girme yolunda ilerlemesinin, Zelenskiy ve Batılı patronlarının Rusya’yı kuşatma ve kontrol altına alma çabaları olduğu herkesçe bilindiğinin altını çizdi.“Ukrayna yönetimi siyasi dengesini kaybetmiş, politikalarının zayıflığı, açıklamalarının gerçek dışılığı, stratejik düzeyden günlük taktik düzeye gerilediği ortaya çıkmıştır. Demokrat yönetimin büyük miktarda para, yardım, devasa askeri teçhizat yatırması ve dünyayı neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren çatışma bataklığına sürüklenmesinin ardından ABD'de Cumhuriyetçi yönetim karşısında Zelenskiy'in imajı çöktü” diyen El-Rez, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-cok-olumlu-bir-egilim-1095533728.html

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