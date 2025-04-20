https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/lubnanli-uzman-kievin-rusyayi-saldirganlikla-suclama-girisimleri-uzun-zamandir-ikna-edici-degil-1095533855.html
Lübnanlı uzman: Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici değil
Lübnanlı uzman: Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici değil
Sputnik Türkiye
Lübnanlı siyaset bilimci El-Rez, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesi ile duyurduğu ateşkese Zelenskiy’in önce 30 günlük uzatma çağrısında bulunduğunu, ardından... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T20:21+0300
2025-04-20T20:21+0300
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Lübnanlı siyaset bilimci Mohammad Said El-Rez, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ve sonrasındaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.El-Rez, ateşkese Vladimir Zelenskiy’in önce 30 günlük uzatma çağrısında bulunduğunu, ardından Kursk ve Belgorod bölgelerinde düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini ve Rus askerleri suçladığını dile getirdi.Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici olmadığını ifade eden El-Rez, Rusların Ukrayna’nın doğusunda katledilmesinin ve ülkenin NATO'ya girme yolunda ilerlemesinin, Zelenskiy ve Batılı patronlarının Rusya’yı kuşatma ve kontrol altına alma çabaları olduğu herkesçe bilindiğinin altını çizdi.“Ukrayna yönetimi siyasi dengesini kaybetmiş, politikalarının zayıflığı, açıklamalarının gerçek dışılığı, stratejik düzeyden günlük taktik düzeye gerilediği ortaya çıkmıştır. Demokrat yönetimin büyük miktarda para, yardım, devasa askeri teçhizat yatırması ve dünyayı neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren çatışma bataklığına sürüklenmesinin ardından ABD'de Cumhuriyetçi yönetim karşısında Zelenskiy'in imajı çöktü” diyen El-Rez, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-cok-olumlu-bir-egilim-1095533728.html
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rusya, ukrayna, paskalya, paskalya bayramı, lübnan, uzman, görüş, değerlendirme, vladimir zelenskiy, abd, nato, kursk, belgorod
rusya, ukrayna, paskalya, paskalya bayramı, lübnan, uzman, görüş, değerlendirme, vladimir zelenskiy, abd, nato, kursk, belgorod
Lübnanlı uzman: Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici değil
Lübnanlı siyaset bilimci El-Rez, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesi ile duyurduğu ateşkese Zelenskiy’in önce 30 günlük uzatma çağrısında bulunduğunu, ardından Kursk ve Belgorod bölgelerinde düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini ve Rus askerleri suçladığını belirtti.
Lübnanlı siyaset bilimci Mohammad Said El-Rez, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ve sonrasındaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
El-Rez, ateşkese Vladimir Zelenskiy’in önce 30 günlük uzatma çağrısında bulunduğunu, ardından Kursk ve Belgorod bölgelerinde düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini ve Rus askerleri suçladığını dile getirdi.
Kiev’in Rusya'yı saldırganlıkla suçlama girişimleri uzun zamandır ikna edici olmadığını ifade eden El-Rez, Rusların Ukrayna’nın doğusunda katledilmesinin ve ülkenin NATO'ya girme yolunda ilerlemesinin, Zelenskiy ve Batılı patronlarının Rusya’yı kuşatma ve kontrol altına alma çabaları olduğu herkesçe bilindiğinin altını çizdi.
“Ukrayna yönetimi siyasi dengesini kaybetmiş, politikalarının zayıflığı, açıklamalarının gerçek dışılığı, stratejik düzeyden günlük taktik düzeye gerilediği ortaya çıkmıştır. Demokrat yönetimin büyük miktarda para, yardım, devasa askeri teçhizat yatırması ve dünyayı neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren çatışma bataklığına sürüklenmesinin ardından ABD'de Cumhuriyetçi yönetim karşısında Zelenskiy'in imajı çöktü” diyen El-Rez, şöyle devam etti:
Rusya, askeri operasyon hedeflerinin hayata geçirilmesinde, istikrarlı başarılar, etnik Rus bölgelerinin kurtarılması, savaşa rağmen ekonomik kalkınma, bölgesel ve küresel rolünün güçlendirilmesi, Çin, Vietnam, Kuzey Kore, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ittifakların güçlendirilmesi ile dayanıklılık, farkındalık ve karakter gücü göstermiş olup, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını sonuçsuz bir seraba dönüştürmüştür.