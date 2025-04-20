https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-cok-olumlu-bir-egilim-1095533728.html

Çinli uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Çok olumlu bir eğilim

Çinli uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Çok olumlu bir eğilim

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Zhou, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkesi çatışmaların sonlandırılmasına yönelik diğer önlemlerin takip edeceğini, bu... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T19:53+0300

2025-04-20T19:53+0300

2025-04-20T19:53+0300

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Çin Renmin Üniversitesi’nin Chongyang Finansal Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi Zhou Rong, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.“Öncelikle çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tüm tedbirlerin önemini vurgulamak isterim” diye söze başlayan Zhou, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, insani nedenlerle Paskalya'da çatışmaların durdurulduğunu duyurduğunu, ayrıca Ukrayna tarafının da bu örneği izleyebileceğine inandığını vurgulayarak, “Putin ayrıca, Rusya'nın Çin ve diğer BRICS ülkeleri ile ABD'nin mevcut ihtilafı barışçıl bir şekilde çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti” diye konuştu.Zhou Rong, “Bu ateşkesi çatışmaların sonlandırılmasına yönelik diğer önlemlerin takip edeceğine inanıyorum. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir savaş çıkmayacak. Bu, her iki ülke halkının ve aynı zamanda tüm dünya insanlarının dileğidir" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html

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