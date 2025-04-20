https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-cok-olumlu-bir-egilim-1095533728.html
Çinli uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Çok olumlu bir eğilim
Çinli uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Çok olumlu bir eğilim
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Zhou, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkesi çatışmaların sonlandırılmasına yönelik diğer önlemlerin takip edeceğini, bu... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T19:53+0300
2025-04-20T19:53+0300
2025-04-20T19:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
paskalya
paskalya bayramı
ateşkes
çin
görüş
uzman
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084040298_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_736d8059eed19d5e62b453c49cd127ae.jpg
Çin Renmin Üniversitesi’nin Chongyang Finansal Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi Zhou Rong, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.“Öncelikle çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tüm tedbirlerin önemini vurgulamak isterim” diye söze başlayan Zhou, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, insani nedenlerle Paskalya'da çatışmaların durdurulduğunu duyurduğunu, ayrıca Ukrayna tarafının da bu örneği izleyebileceğine inandığını vurgulayarak, “Putin ayrıca, Rusya'nın Çin ve diğer BRICS ülkeleri ile ABD'nin mevcut ihtilafı barışçıl bir şekilde çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti” diye konuştu.Zhou Rong, “Bu ateşkesi çatışmaların sonlandırılmasına yönelik diğer önlemlerin takip edeceğine inanıyorum. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir savaş çıkmayacak. Bu, her iki ülke halkının ve aynı zamanda tüm dünya insanlarının dileğidir" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html
rusya
ukrayna
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084040298_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_fe1ea37fd7c9dd488c301aa232a5bd24.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, çin, görüş, uzman, vladimir putin, brics, abd, haberler
rusya, ukrayna, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, çin, görüş, uzman, vladimir putin, brics, abd, haberler
Çinli uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Çok olumlu bir eğilim
Çinli uzman Zhou, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkesi çatışmaların sonlandırılmasına yönelik diğer önlemlerin takip edeceğini, bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir savaş olmayacağını belirtti.
Çin Renmin Üniversitesi’nin Chongyang Finansal Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi Zhou Rong, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“Öncelikle çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tüm tedbirlerin önemini vurgulamak isterim” diye söze başlayan Zhou, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, insani nedenlerle Paskalya'da çatışmaların durdurulduğunu duyurduğunu, ayrıca Ukrayna tarafının da bu örneği izleyebileceğine inandığını vurgulayarak, “Putin ayrıca, Rusya'nın Çin ve diğer BRICS ülkeleri ile ABD'nin mevcut ihtilafı barışçıl bir şekilde çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti” diye konuştu.
Öncelikle bu çok olumlu bir eğilim. Elbette bu, diğer tarafın da ateşkes anlaşmasına cevap vermesi gerektiği anlamına geliyor. Mevcut ateşkes önerisi Rus tarafınca tek taraflı olarak gündeme getirilmiş olsa da, Ukrayna tarafı da anlaşmayı daha fazla uzatma niyetini dile getirmeye başlıyor. Rusya'nın ateşkesi Pazar günü sona eriyor, bu da 21 Nisan'da çatışmaların yeniden başlaması beklenebilir demek. Ukrayna tarafının tepkisinin ne olacağını henüz bilmiyoruz, ancak Rus tarafı, bu süre zarfında bir provokasyon olması durumunda Rusya'nın ateşkesi ihlal eden herhangi bir saldırganlığı püskürtme hakkını saklı tuttuğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
Zhou Rong, “Bu ateşkesi çatışmaların sonlandırılmasına yönelik diğer önlemlerin takip edeceğine inanıyorum. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir savaş çıkmayacak. Bu, her iki ülke halkının ve aynı zamanda tüm dünya insanlarının dileğidir" vurgusunu yaptı.