https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ifadesinde-ne-oldugunu-hatirlamadigini-soylemisti-istanbulda-arkadasini-olduren-dizi-oyuncusu-1095526502.html
İfadesinde ne olduğunu hatırlamadığını söylemişti: İstanbul'da arkadaşını öldüren dizi oyuncusu tutuklandı
İfadesinde ne olduğunu hatırlamadığını söylemişti: İstanbul'da arkadaşını öldüren dizi oyuncusu tutuklandı
Sputnik Türkiye
Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İntihar girişiminde bulunan Akdağ, polis... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T09:20+0300
2025-04-20T09:20+0300
2025-04-20T09:20+0300
türki̇ye
sevil akdağ
oyuncu
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095514416_0:55:1170:713_1920x0_80_0_0_f640daac3be801375477c1d3df6baf27.jpg
İstanbul'da yaşayan oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü.Sevil Akdağ tutuklandıFatih'te, evde çıkan tartışmada arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan dizi oyuncusu Sevil Akdağ tutuklandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Akdağ (32), Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Burada cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, Sevil Akdağ'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.Sevil Akdağ kimi öldürdü?İskenderpaşa Mahallesi'nde, 29 yaşındaki Elif Kırav evde çıkan tartışmada arkadağı Sevil Akdağ tarafından bıçakla öldürüldü.İhbar üzerine Akdağ gözaltına alınmıştı.Elif Kırav'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.İfadesinde ne dedi?Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Sevil Akdağ kimdir?1993 yılında Mardin’de doğan Sevil Akdağ, 2021 yılında Yasak Elma, Tutanamayanlar ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Enna: Kara Büyü, Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La!, Kasada Para Var! ve Kulyas: Lanetin Bedeli filmlerinde de yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli müzik kliplerinde de rol aldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/oyuncu-sevil-akdag-arkadasi-elif-kiravi-oldurup-kacti-1095514295.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095514416_0:0:1170:879_1920x0_80_0_0_e28c32c463be0a7591e6b045909e0858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sevil akdağ, oyuncu, cinayet
sevil akdağ, oyuncu, cinayet
İfadesinde ne olduğunu hatırlamadığını söylemişti: İstanbul'da arkadaşını öldüren dizi oyuncusu tutuklandı
Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İntihar girişiminde bulunan Akdağ, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağ, tutuklandı.
İstanbul'da yaşayan oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü.
Fatih'te, evde çıkan tartışmada arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan dizi oyuncusu Sevil Akdağ tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Akdağ (32), Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Burada cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Sevil Akdağ'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.
Sevil Akdağ kimi öldürdü?
İskenderpaşa Mahallesi'nde, 29 yaşındaki Elif Kırav evde çıkan tartışmada arkadağı Sevil Akdağ tarafından bıçakla öldürüldü.
İhbar üzerine Akdağ gözaltına alınmıştı.
Elif Kırav'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.
İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
1993 yılında Mardin’de doğan Sevil Akdağ, 2021 yılında Yasak Elma, Tutanamayanlar ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol aldı.
Ayrıca Enna: Kara Büyü, Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La!, Kasada Para Var! ve Kulyas: Lanetin Bedeli filmlerinde de yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli müzik kliplerinde de rol aldığı öğrenildi.