https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/eski-tbmm-baskanvekili-fehmi-isiklarin-oglu-annesini-oldurdu-1095530874.html

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

Sputnik Türkiye

fehmi ışıklar

2025-04-20T14:34+0300

2025-04-20T14:34+0300

2025-04-20T15:08+0300

türki̇ye

cinayet

fehmi ışıklar

gülay ışıklar

i̇zmir

foça

shp

i̇zmir adli tıp kurumu

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Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdüSilah seslerinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.Fehmi Işıklar kimdir?1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

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