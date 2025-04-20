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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü
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türki̇ye
cinayet
fehmi ışıklar
gülay ışıklar
i̇zmir
foça
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Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdüSilah seslerinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.Fehmi Işıklar kimdir?1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.
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fehmi ışıklar, gülay ışıklar, fehmi ışıkların oğlu, fehmi ışıkların oğlu annesini öldürdü, fehmi ışıklar kim, fehmi ışıklar kimdir

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

14:34 20.04.2025 (güncellendi: 15:08 20.04.2025)
© Ahmet Turhan Altayİzmir'de oğlu tarafından silahla vurulan eski milletvekilinin eşi hayatını kaybetti
İzmir'de oğlu tarafından silahla vurulan eski milletvekilinin eşi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© Ahmet Turhan Altay
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İzmir'de TBMM eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söyledi.
Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.

Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

Silah seslerinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Fehmi Işıklar kimdir?

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.

1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.
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