https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/eski-bakan-abdullatif-senerin-anneannesini-olduren-oglu-bedirhan-sener-muebbet-hapse-carptirildi-1094033728.html
Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T12:52+0300
2025-02-27T12:52+0300
2025-02-27T12:54+0300
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bedirhan şener
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Anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili mahkeme kararını açıkladı. Şener, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Şizofreni hastası savunmasıAnkara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Şener'in avukatı Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı araştırma yapılmadığını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini söylerken, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.Olayda maktulün yanında sanığın annesinin de bulunduğunu ifade eden Kızılyar, Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını, öldürme niyetinin olmadığını belirtti. Avukat Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatine karar verilmesini istedi.Anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biridirSon sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diyerek kendini savundu. Müebbet hapis cezası verildiBeyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü.Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/anneannesini-olduren-eski-bakanin-oglu-bedirhan-sener-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1093173338.html
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abdüllatif şener, bedirhan şener, ankara
Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:52 27.02.2025 (güncellendi: 12:54 27.02.2025)
Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı.
Anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili mahkeme kararını açıkladı. Şener, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.
Şizofreni hastası savunması
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Şener'in avukatı Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı araştırma yapılmadığını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini söylerken, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.
Olayda maktulün yanında sanığın annesinin de bulunduğunu ifade eden Kızılyar, Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını, öldürme niyetinin olmadığını belirtti. Avukat Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatine karar verilmesini istedi.
Anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biridir
Son sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diyerek kendini savundu.
Müebbet hapis cezası verildi
Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü.
Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.