Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de ‘tasfiye’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Hekimler Ankara'ya yürüyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/eski-bakan-abdullatif-senerin-anneannesini-olduren-oglu-bedirhan-sener-muebbet-hapse-carptirildi-1094033728.html
Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T12:52+0300
2025-02-27T12:54+0300
türki̇ye
abdüllatif şener
bedirhan şener
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086407195_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6aca8f5093893aa36091635c57d1d3a.jpg
Anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili mahkeme kararını açıkladı. Şener, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Şizofreni hastası savunmasıAnkara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Şener'in avukatı Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı araştırma yapılmadığını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini söylerken, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.Olayda maktulün yanında sanığın annesinin de bulunduğunu ifade eden Kızılyar, Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını, öldürme niyetinin olmadığını belirtti. Avukat Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatine karar verilmesini istedi.Anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biridirSon sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diyerek kendini savundu. Müebbet hapis cezası verildiBeyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü.Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/anneannesini-olduren-eski-bakanin-oglu-bedirhan-sener-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1093173338.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086407195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1e5d17971de82157ca54fafa9476ab9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdüllatif şener, bedirhan şener, ankara
abdüllatif şener, bedirhan şener, ankara

Eski bakan Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

12:52 27.02.2025 (güncellendi: 12:54 27.02.2025)
© AA / Fatih KurtEski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı.
Anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili mahkeme kararını açıkladı. Şener, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Şizofreni hastası savunması

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Şener'in avukatı Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı araştırma yapılmadığını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini söylerken, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.
Olayda maktulün yanında sanığın annesinin de bulunduğunu ifade eden Kızılyar, Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını, öldürme niyetinin olmadığını belirtti. Avukat Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatine karar verilmesini istedi.

Anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biridir

Son sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diyerek kendini savundu.

Müebbet hapis cezası verildi

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü.
Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
TÜRKİYE
Anneannesini öldüren eski bakanın oğlu Bedirhan Şener için istenen ceza belli oldu
29 Ocak, 16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала