https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/emekli-banka-promosyonu-kampanyalari-nisan-2025-en-yuksek-promosyonu-hangi-bankalar-veriyor-1095526888.html

Emekli banka promosyonu kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

Emekli banka promosyonu kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

Sputnik Türkiye

emekli banka promosyonu

2025-04-20T10:07+0300

2025-04-20T10:07+0300

2025-04-20T10:07+0300

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emekli maaşı

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Bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan milyonlarca emekliye yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Promosyondan faydalanabilmek için emeklinin hesabın bağlı olduğu şubeye giderek sözleşme imzalaması gerekiyor. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?İş Bankası ne kadar promosyon veriyor?Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacak.0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TLZiraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL.Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanacak.1 aylık emekli maaşı tutarı;10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.İNG Bankası ne kadar promosyon veriyor?1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.1 aylık toplam gelir/aylık tutarı;10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınır.Garanti Bankası promosyon tutarlarıGaranti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor. Emekli promosyonundan 1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.TEB Bankası promosyon tutarlarıEmekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.2 veya daha fazla verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını TEB'den alan müşterileri kapsıyor.Akbank promosyon tutarlarıSGK emekli maaşını 1 Nisan – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Akban'tan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.Maaş: 0 - 9.999 TL SGK promosyon: ​5.000 TL​ Ek promosyon: 1.250 TL​​ Toplam: 6.250 TL​​Maaş: ​​10.000 TL - 14.999 TL SGK promosyon: 8.000 TL​ Ek promosyon: 2.000 TL​​ Toplam: 10.000 TL​​Maaş: ​15.000 TL - 19.999 TL SGK promosyon: 10.000 TL​ Ek promosyon: 2.500 TL​​ Toplam: 12.500 TL​​Maaş: ​20.000 TL ve üzeri SGK promosyon: 12.000 TL Ek promosyon: 3.000 TL​​ Toplam: 15.000 TL​​Yapıkredi promosyon tutarları15 Nisan 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını taşıyan ve üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL-14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL- 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.DenizbankKampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.Albaraka14 Ekim - 30 Nisan arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşteriler için geçerlidir. Emekli maaşını Albaraka'dan alan emekliler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacak. Emeklilere emekli maaş tutarı 9.999 TL'ye kadar 6.500 TL; 10.000 TL-14.999 TL arasındaysa 10.400 TL; 15.000 TL-19.999 TL arasındaysa 13.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.600 TL promosyon ödenecektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/emekliye-27-bin-tlye-varan-promosyon-nisan-2025-en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-1095182013.html

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