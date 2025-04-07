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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/emekliye-27-bin-tlye-varan-promosyon-nisan-2025-en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-1095182013.html
Emekliye 27 bin TL’ye varan promosyon: Nisan 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar açıklandı
Emekliye 27 bin TL’ye varan promosyon: Nisan 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar açıklandı
Sputnik Türkiye
2025 Nisan ayında emekli maaşlarını bankalara taşıyan milyonlarca SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için promosyon fırsatları güncellendi. Özel bankalarda promosyon... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T06:31+0300
2025-04-07T06:31+0300
ekonomi̇
sgk
bağ-kur
tl
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emekli banka promosyonu
banka
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Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan milyonlarca emekliye yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Özellikle maaş zammı sonrası bankaların rekabeti artarken, bazı özel bankalar promosyon ödemelerini 20 bin TL’ye, bazıları ise 27 bin TL’ye kadar çıkardı.SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 15.74 zam yapılmasının ardından bankalar da promosyonlarını yeni maaşlara göre yeniden düzenledi. Emekliler için sunulan bu promosyonlar, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında nakit olarak ödeniyor.VakıfBank emekliye 27 bin TL’ye varan ödeme sunuyorVakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon, Troy kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplamda 27 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Kampanya 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.Yapı Kredi'den 15 bin TL’ye Kadar PromosyonYapı Kredi, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarına göre 6 bin 250 TL - 15 bin TL arasında promosyon sunuyor. Ek fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla 4 bin 500 TL’ye kadar ek ödeme yapılabiliyor.İş Bankası promosyonları 14 bin TL’ye kadar yükseliyorİş Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara 5 bin TL - 12 bin TL arası promosyon veriyor. Ek taahhütler ile bu rakam 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek.DenizBank’tan 20 bin TL’ye varan paketDenizBank, maaşını taşıyanlara 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, fatura talimatı, kredi kartı, KMH ve mobil uygulama gibi işlemlerle bu rakam 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Kampanya 30 Haziran 2025’e kadar sürecek.ING Bank’tan şartsız 15 bin TL promosyonING, herhangi bir ürün koşulu olmaksızın emekli maaşını taşıyanlara 6.250 TL - 15.000 TL arasında nakit promosyon veriyor. Kampanya 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.TEB’ten toplamda 21 bin TL promosyonTEB, 12 bin TL ana promosyonun yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere toplamda 21 bin TL’ye varan promosyon imkânı tanıyor. Elektrik veya doğalgaz faturasının otomatik ödeme talimatı olması şart.Garanti BBVA’dan 15 bin TL’ye kadar promosyonGaranti BBVA, maaş tutarına göre emeklilere 6 bin 250 TL - 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kampanya 1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.Promosyon başvuruları nereden yapılıyor?Emekli maaşını farklı bankaya taşımak isteyenler başvurularını şu yollarla yapabiliyor:Kimler promosyon alabilir?4A, 4B ve 4C kapsamında maaş alan emekliler, maaşlarını 3 yıl süreyle aynı bankadan alacaklarına dair taahhüt verdiklerinde promosyon hakkı kazanıyor. Ek koşullar sunan bankalar ise taahhüde ek olarak farklı promosyon fırsatları sağlıyor.
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en yüksek emekli promosyonu veren bankalar 2025, 2025 emekli promosyonları, nisan emekli promosyon listesi, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyon kampanyaları 2025, vakıfbank emekli promosyonu 2025, teb emekli promosyonu ne kadar, ing emekli promosyonu 2025, denizbank emekli promosyonu, emekli maaşı taşıma nasıl yapılır, emekliye 27 bin tl promosyon veren banka, nisan ayında emekli promosyonu veren bankalar

Emekliye 27 bin TL’ye varan promosyon: Nisan 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar açıklandı

06:31 07.04.2025
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2025 Nisan ayında emekli maaşlarını bankalara taşıyan milyonlarca SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için promosyon fırsatları güncellendi. Özel bankalarda promosyon tutarları 20 bin TL’yi aşarken, ek kampanyalarla birlikte bazı bankalar 27 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunuyor. İşte banka banka güncel promosyonlar...
Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan milyonlarca emekliye yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Özellikle maaş zammı sonrası bankaların rekabeti artarken, bazı özel bankalar promosyon ödemelerini 20 bin TL’ye, bazıları ise 27 bin TL’ye kadar çıkardı.
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 15.74 zam yapılmasının ardından bankalar da promosyonlarını yeni maaşlara göre yeniden düzenledi. Emekliler için sunulan bu promosyonlar, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında nakit olarak ödeniyor.

VakıfBank emekliye 27 bin TL’ye varan ödeme sunuyor

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon, Troy kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplamda 27 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Kampanya 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.

Yapı Kredi'den 15 bin TL’ye Kadar Promosyon

Yapı Kredi, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarına göre 6 bin 250 TL - 15 bin TL arasında promosyon sunuyor. Ek fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla 4 bin 500 TL’ye kadar ek ödeme yapılabiliyor.

İş Bankası promosyonları 14 bin TL’ye kadar yükseliyor

İş Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara 5 bin TL - 12 bin TL arası promosyon veriyor. Ek taahhütler ile bu rakam 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek.

DenizBank’tan 20 bin TL’ye varan paket

DenizBank, maaşını taşıyanlara 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, fatura talimatı, kredi kartı, KMH ve mobil uygulama gibi işlemlerle bu rakam 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Kampanya 30 Haziran 2025’e kadar sürecek.

ING Bank’tan şartsız 15 bin TL promosyon

ING, herhangi bir ürün koşulu olmaksızın emekli maaşını taşıyanlara 6.250 TL - 15.000 TL arasında nakit promosyon veriyor. Kampanya 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.

TEB’ten toplamda 21 bin TL promosyon

TEB, 12 bin TL ana promosyonun yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere toplamda 21 bin TL’ye varan promosyon imkânı tanıyor. Elektrik veya doğalgaz faturasının otomatik ödeme talimatı olması şart.

Garanti BBVA’dan 15 bin TL’ye kadar promosyon

Garanti BBVA, maaş tutarına göre emeklilere 6 bin 250 TL - 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kampanya 1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.

Promosyon başvuruları nereden yapılıyor?

Emekli maaşını farklı bankaya taşımak isteyenler başvurularını şu yollarla yapabiliyor:
Mobil bankacılık uygulamaları
İnternet bankacılığı
Bankaların şubeleri

Kimler promosyon alabilir?

4A, 4B ve 4C kapsamında maaş alan emekliler, maaşlarını 3 yıl süreyle aynı bankadan alacaklarına dair taahhüt verdiklerinde promosyon hakkı kazanıyor. Ek koşullar sunan bankalar ise taahhüde ek olarak farklı promosyon fırsatları sağlıyor.
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