https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/adalet-bakani-tunc-ile-dem-parti-heyeti-persembe-gunu-gorusecek-1095372561.html
Adalet Bakanı Tun, DEM Parti heyeti cuma günü görüşecek
Adalet Bakanı Tun, DEM Parti heyeti cuma günü görüşecek
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecek. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T12:02+0300
2025-04-14T12:02+0300
2025-04-14T12:31+0300
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dem parti
yılmaz tunç
dem parti i̇mralı heyeti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti heyeti cuma günü bir araya gelecekDEM Parti'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri'nin yer alacağı ifade edildi.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle Cuma günü saat 14'te görüşecektir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimizin-dem-parti-heyeti-ile-gorusmesi-takdire-sayandir-1095331057.html
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dem parti, yılmaz tunç, dem parti i̇mralı heyeti
dem parti, yılmaz tunç, dem parti i̇mralı heyeti
Adalet Bakanı Tun, DEM Parti heyeti cuma günü görüşecek
12:02 14.04.2025 (güncellendi: 12:31 14.04.2025)
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DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti heyeti cuma günü bir araya gelecek
DEM Parti'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri'nin yer alacağı ifade edildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle Cuma günü saat 14'te görüşecektir" denildi.