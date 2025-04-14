https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/adalet-bakani-tunc-ile-dem-parti-heyeti-persembe-gunu-gorusecek-1095372561.html

Adalet Bakanı Tun, DEM Parti heyeti cuma günü görüşecek

Adalet Bakanı Tun, DEM Parti heyeti cuma günü görüşecek

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecek. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T12:02+0300

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türki̇ye

dem parti

yılmaz tunç

dem parti i̇mralı heyeti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti heyeti cuma günü bir araya gelecekDEM Parti'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri'nin yer alacağı ifade edildi.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle Cuma günü saat 14'te görüşecektir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimizin-dem-parti-heyeti-ile-gorusmesi-takdire-sayandir-1095331057.html

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dem parti, yılmaz tunç, dem parti i̇mralı heyeti