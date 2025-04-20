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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden 90'ının tutuklandığını açıkladı. 20.04.2025, Sputnik Türkiye
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
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türki̇ye
narkotik
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, tutuklu sayısının 90 olduğunu açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, narkotik, operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı

21:07 20.04.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© AA
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden 90'ının tutuklandığını açıkladı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, tutuklu sayısının 90 olduğunu açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan 94 şüpheliden 90'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi."
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