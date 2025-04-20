https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cumhuriyet-bassavciligindan-narkokapan-ankara-operasyonuna-iliskin-aciklama-90-supheli-tutuklandi-1095533991.html

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden 90'ının tutuklandığını açıkladı. 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T21:07+0300

2025-04-20T21:07+0300

2025-04-20T21:07+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

ankara

türki̇ye

narkotik

operasyon

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, tutuklu sayısının 90 olduğunu açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/izmirde-devre-mulk-sebekesi-cokertildi-yabancilar-vatandaslik-icin-mulklere-normalin-10-kati-ucret-1095529458.html

ankara

türki̇ye

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emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, narkotik, operasyon