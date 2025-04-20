https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cumhuriyet-bassavciligindan-narkokapan-ankara-operasyonuna-iliskin-aciklama-90-supheli-tutuklandi-1095533991.html
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden 90'ının tutuklandığını açıkladı. 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T21:07+0300
2025-04-20T21:07+0300
2025-04-20T21:07+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ankara
türki̇ye
narkotik
operasyon
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, tutuklu sayısının 90 olduğunu açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/izmirde-devre-mulk-sebekesi-cokertildi-yabancilar-vatandaslik-icin-mulklere-normalin-10-kati-ucret-1095529458.html
ankara
türki̇ye
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emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, narkotik, operasyon
emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, narkotik, operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklama: 90 şüpheli tutuklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden 90'ının tutuklandığını açıkladı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, tutuklu sayısının 90 olduğunu açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan 94 şüpheliden 90'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi."