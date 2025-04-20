https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/canakkale-bogazi-transit-gemi-gecislerine-kapatildi-1095526708.html

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Sputnik Türkiye

çanakkale boğazı gemi trafiği, çanakkale sis, çanakkale sefer iptalleri

2025-04-20T09:45+0300

2025-04-20T09:45+0300

2025-04-20T09:45+0300

türki̇ye

çanakkale

gemi

sis

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.Çanakkale'de sisBoğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Maraton sebebiyle seferler yapılmayacakÖte yandan Boğaz ve Adalar hattındaki seferler normal seyrinde devam ediyor.Ancak kentte bugün gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu" dolayısıyla Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılamayacak.Kilitbahir'den son sefer saat 09.00'da, Eceabat'tan ise son sefer saati 08.45'te gerçekleştirilecek.Çanakkale'den ise Eceabat ve Kilitbahir'e saat 09.00'da sefer yapılacak, Eceabat-Çanakkale saat 13.00'de, Kilitbahir-Çanakkale saat 13.15'te, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat ise saat 13.45'te seferlere yeniden başlanacak.

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türki̇ye

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çanakkale boğazı gemi trafiği, çanakkale sis, çanakkale sefer iptalleri