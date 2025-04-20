https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/canakkale-bogazi-transit-gemi-gecislerine-kapatildi-1095526708.html
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Sputnik Türkiye
çanakkale boğazı gemi trafiği, çanakkale sis, çanakkale sefer iptalleri
2025-04-20T09:45+0300
2025-04-20T09:45+0300
2025-04-20T09:45+0300
türki̇ye
çanakkale
gemi
sis
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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.Çanakkale'de sisBoğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Maraton sebebiyle seferler yapılmayacakÖte yandan Boğaz ve Adalar hattındaki seferler normal seyrinde devam ediyor.Ancak kentte bugün gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu" dolayısıyla Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılamayacak.Kilitbahir'den son sefer saat 09.00'da, Eceabat'tan ise son sefer saati 08.45'te gerçekleştirilecek.Çanakkale'den ise Eceabat ve Kilitbahir'e saat 09.00'da sefer yapılacak, Eceabat-Çanakkale saat 13.00'de, Kilitbahir-Çanakkale saat 13.15'te, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat ise saat 13.45'te seferlere yeniden başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteoroloji-saat-verip-uyardi-bu-illerde-yagis-ve-firtina-var-1095510786.html
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çanakkale boğazı gemi trafiği, çanakkale sis, çanakkale sefer iptalleri
çanakkale boğazı gemi trafiği, çanakkale sis, çanakkale sefer iptalleri
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Maraton sebebiyle seferler yapılmayacak
Öte yandan Boğaz ve Adalar hattındaki seferler normal seyrinde devam ediyor.
Ancak kentte bugün gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu" dolayısıyla Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılamayacak.
Kilitbahir'den son sefer saat 09.00'da, Eceabat'tan ise son sefer saati 08.45'te gerçekleştirilecek.
Çanakkale'den ise Eceabat ve Kilitbahir'e saat 09.00'da sefer yapılacak, Eceabat-Çanakkale saat 13.00'de, Kilitbahir-Çanakkale saat 13.15'te, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat ise saat 13.45'te seferlere yeniden başlanacak.