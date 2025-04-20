https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/bilim-insanlari-yeni-bir-renk-kesfetti-bu-rengi-herkes-goremiyor-1095527276.html
Bilim insanları yeni bir renk keşfetti: Bu rengi herkes göremiyor
Bilim insanları yeni bir renk keşfetti: Bu rengi herkes göremiyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tarafından yeni bir renk keşfedildi. İnsan gözünün daha önce hiç algılamadığı bir renk bulduklarını iddia eden bilim insanları, bu rengi... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T10:30+0300
2025-04-20T10:30+0300
2025-04-20T10:30+0300
yaşam
renk
bilim insanları
bilim insanı
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Bilim insanları yeni bir renk keşfedildiğini duyurdu.Yeni bir renk keşfedildi: OloABD Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki araştırmacılar, "olo" adını verdikleri yeni bir renk keşfettiklerini düşünüyor.Olo nasıl bir renk?Mavi ve yeşilin yeni bir tonu olan bu rengin, bilinen tonlardan çok daha yoğun olduğu öne sürülüyor.Yeni rengi beş kişi gördüNew Scientist'e göre özel bir cihaz aracılığıyla algılanabilen bu rengi şimdiye dek yalnızca beş kişi gördü.Araştırma ekibinin deneyine katılan söz konusu kişiler, gelecekte renk körlüğü olan kişilerin kırmızı ve yeşili ayırt edebilmesini sağlayacak bu cihaz sayesinde daha önce hiç görülmemiş yoğun mavi-yeşil renge tanık oldu.Yeni renk nasıl ortaya çıktı?Renkler, gözün arkasındaki retina aracılığıyla algılanıyor.Işığın belirli dalga boyları retinada yer alan ve koni hücreleri diye bilinen hücreleri uyarıyor ve bu da beyne belirli sinyallerin gönderilmesiyle sonuçlanıyor. Böylece renk algısı ortaya çıkıyor.NTV'nin haberine göre bu bölgede üç tür ışık algılayan koni hücresi var: Kısa dalga boyu (S) maviyi emiyor; orta dalga boyu (M) yeşili emiyor; uzun dalga boyu (L) ise kırmızıyı emiyor. Bu sürecin sonunda beyne sinyaller gidiyor.Ancak belirli bir ışık dalga boyu en az iki tip koniyi aynı anda uyarıyor; bu da algılayabildiğimiz renklerin aralığını ve doygunluğunu sınırlayan bir süreç.
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renk, bilim insanları, bilim insanı
renk, bilim insanları, bilim insanı
Bilim insanları yeni bir renk keşfetti: Bu rengi herkes göremiyor
Bilim insanları tarafından yeni bir renk keşfedildi. İnsan gözünün daha önce hiç algılamadığı bir renk bulduklarını iddia eden bilim insanları, bu rengi yalnızca lazer yardımıyla görmenin mümkün olduğunu belirtti.
Bilim insanları yeni bir renk keşfedildiğini duyurdu.
Yeni bir renk keşfedildi: Olo
ABD Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki araştırmacılar, "olo" adını verdikleri yeni bir renk keşfettiklerini düşünüyor.
Mavi ve yeşilin yeni bir tonu olan bu rengin, bilinen tonlardan çok daha yoğun olduğu öne sürülüyor.
Yeni rengi beş kişi gördü
New Scientist'e göre özel bir cihaz aracılığıyla algılanabilen bu rengi şimdiye dek yalnızca beş kişi gördü.
Araştırma ekibinin deneyine katılan söz konusu kişiler, gelecekte renk körlüğü olan kişilerin kırmızı ve yeşili ayırt edebilmesini sağlayacak bu cihaz sayesinde daha önce hiç görülmemiş yoğun mavi-yeşil renge tanık oldu.
Yeni renk nasıl ortaya çıktı?
Renkler, gözün arkasındaki retina aracılığıyla algılanıyor.
Işığın belirli dalga boyları retinada yer alan ve koni hücreleri diye bilinen hücreleri uyarıyor ve bu da beyne belirli sinyallerin gönderilmesiyle sonuçlanıyor. Böylece renk algısı ortaya çıkıyor.
NTV'nin haberine göre bu bölgede üç tür ışık algılayan koni hücresi var: Kısa dalga boyu (S) maviyi emiyor; orta dalga boyu (M) yeşili emiyor; uzun dalga boyu (L) ise kırmızıyı emiyor. Bu sürecin sonunda beyne sinyaller gidiyor.
Ancak belirli bir ışık dalga boyu en az iki tip koniyi aynı anda uyarıyor; bu da algılayabildiğimiz renklerin aralığını ve doygunluğunu sınırlayan bir süreç.