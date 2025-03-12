https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/yilin-ilk-ay-tutulmasi-geliyor-kanli-ay-tutulmasi-ne-zaman-gerceklesecek-turkiyeden-1094425228.html

Yılın ilk Ay Tutulması geliyor: Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Yılın ilk Ay Tutulması geliyor: Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Sputnik Türkiye

13 Mart gecesi, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşecek. Dünya'nın gölgesine giren Ay, kızıl bir renge bürünerek... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T12:07+0300

2025-03-12T12:07+0300

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Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve nereden izlenebilecek?Tam Ay tutulması olarak sınıflandırılan bu doğa olayı, Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayacak. Ancak tutulma, Türkiye'den doğrudan izlenemeyecek. En iyi gözlem noktaları Kuzey ve Güney Amerika olurken, Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde de tutulmanın bir kısmı görülebilecek.Türkiye’de ise tutulmanın kısmi evresi, batı bölgelerinde gün doğumundan hemen önce çok kısa bir süreliğine izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları, bu benzersiz olayı dijital platformlar ve canlı yayınlar aracılığıyla takip edebilir.Kanlı Ay Tutulması neden kırmızı renkte olur?Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Ay’a doğrudan ulaşan güneş ışığını keser. Ancak Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerek kırılır ve Ay’ın yüzeyine yansır. Kırmızı ve turuncu dalga boyları daha fazla kırıldığı için Ay, bakır tonlarında bir renge bürünür. Bu durum halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılır.2025 yılında iki kere gerçekleşecekBilim insanlarına göre tam Ay tutulmaları oldukça nadir gerçekleşir ve her biri farklı bir astronomik ve astrolojik anlam taşır. Bu yılın ilk Kanlı Ay Tutulması, gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunmakta. 2025 yılında iki kez geçekleşecek olan Ay Tutulması gökyüzünü süsleyecek. Tutulmalardan ilki Mart ayında geçekleşecek, diğeri ise Eylül ayında gözlemlenecek.

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