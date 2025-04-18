https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakan-simsek-enflasyon-dusmeye-devam-edecek-1095491650.html

Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programının uygulamaya devam edileceğini kaydederken, 'iyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var'... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T11:03+0300

2025-04-18T11:03+0300

2025-04-18T11:03+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

enflasyon

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Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz. Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" dedi.İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz varKüresel ekonomi politikalarındaki belirsizliğin hiç olmadığı kadar arttığını dile getiren Bakan Şimşek, korumacılığın artmasının temel sebebinin ABD-Çin arasındaki rekabet olduğunu dile getirdi. Korumacılık ortamında Türkiye'nin benzer ülkeler kıyasla daha dayanıklı konumda olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, " Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları minimize etmek amacımız var. Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz. Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi." ifadelerini kullandı.

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon