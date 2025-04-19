https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/menajer-ayse-barim-hastaneye-kaldirildi-inme-riski-bulunuyor-1095524984.html

Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı: 'İnme riski bulunuyor'

Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı: 'İnme riski bulunuyor'

Sputnik Türkiye

Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T21:53+0300

2025-04-19T21:53+0300

2025-04-19T21:53+0300

türki̇ye

türkiye

silivri cezaevi

ayşe barım

hastane

barış terkoğlu

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım yakınlarının verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.Gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'İnme riski bulunuyor'Ayşe Barım'ın avukatlarından Deniz Ketenci Tele1'e yaptığı açıklamada, "Ayşe Hanım 20.00 sularında kardeşi Iraz Barım ile görüşteydi. Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor. Avukat arkadaşlarımız nereye sevk edildiğini öğrenmeye çalışıyor" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kardesi-ve-arkadasi-da-gozaltina-alindi-1093437532.html

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