https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/menajer-ayse-barim-hastaneye-kaldirildi-inme-riski-bulunuyor-1095524984.html
Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı: 'İnme riski bulunuyor'
Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı: 'İnme riski bulunuyor'
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T21:53+0300
2025-04-19T21:53+0300
2025-04-19T21:53+0300
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silivri cezaevi
ayşe barım
hastane
barış terkoğlu
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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım yakınlarının verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.Gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'İnme riski bulunuyor'Ayşe Barım'ın avukatlarından Deniz Ketenci Tele1'e yaptığı açıklamada, "Ayşe Hanım 20.00 sularında kardeşi Iraz Barım ile görüşteydi. Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor. Avukat arkadaşlarımız nereye sevk edildiğini öğrenmeye çalışıyor" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kardesi-ve-arkadasi-da-gozaltina-alindi-1093437532.html
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ayşe barım, ayşe barım hastane, ayşe barım silivri, menajer ayşe barım
Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı: 'İnme riski bulunuyor'
Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım yakınlarının verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Daha önce Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.
Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.
Ayşe Barım'ın avukatlarından Deniz Ketenci Tele1'e yaptığı açıklamada, "Ayşe Hanım 20.00 sularında kardeşi Iraz Barım ile görüşteydi. Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor. Avukat arkadaşlarımız nereye sevk edildiğini öğrenmeye çalışıyor" cümlesini kaydetti.