‘Ateşkes, Kiev'i kaynaklar olmadan savaşa devam etmeye değip değmeyeceği konusunda düşündürmeli'

Bunun, Kiev'deki (Vladimir) Zelenskiy'e manevi düzeyde, insani düzeyde çok önemli olan bu noktalara dikkat vermenin ve bugün savaş olarak adlandırılan, Ukrayna'nın imkanları olmadan, askerlere sahip olmadan ve egemen olmaksızın, hırslarına ulaşmak için imkana sahip olmayanların uzaktan kontrolü altında sürdürmek istediği bu saçmalığa devam etmenin hala bir anlamı olup olmadığını analiz etmeye çalışmanın zamanının geldiğine dair bir sinyal olması gerektiğine inanıyorum.