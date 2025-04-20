https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ateskes-kievi-kaynaklar-olmadan-savasa-devam-etmeye-degip-degmeyecegi-konusunda-dusundurmeli-1095533217.html
‘Ateşkes, Kiev'i kaynaklar olmadan savaşa devam etmeye değip değmeyeceği konusunda düşündürmeli'
‘Ateşkes, Kiev'i kaynaklar olmadan savaşa devam etmeye değip değmeyeceği konusunda düşündürmeli'
Sputnik Türkiye
Mali Cumhurbaşkanı Danışmanı Diabate, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkesin Kiev'in kaynaklar olmadan savaşa devam etmenin değip... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T18:18+0300
2025-04-20T18:18+0300
2025-04-20T18:19+0300
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Mali Cumhurbaşkanı Danışmanı Adama Diabate, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese ilişkin değerlendirmede bulundu."Bugün (Donald) Trump yönetimindeki Amerika'da (Ukrayna’ya) daha az destek söz konusu. Savaş yanlısı Avrupa'nın ise imkanı yok” diyen Diabate, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/paskalya-ateskesi-rusyanin-barisa-olan-arzusunu-ve-dini-geleneklere-olan-saygisini-gosteriyor-1095526231.html
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rusya, ukrayna, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, mali, haberler, kiev, görüş
rusya, ukrayna, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, mali, haberler, kiev, görüş
‘Ateşkes, Kiev'i kaynaklar olmadan savaşa devam etmeye değip değmeyeceği konusunda düşündürmeli'
18:18 20.04.2025 (güncellendi: 18:19 20.04.2025)
Mali Cumhurbaşkanı Danışmanı Diabate, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkesin Kiev'in kaynaklar olmadan savaşa devam etmenin değip değmeyeceğini düşünmesi için bir imkan olduğunu belirtti.
Mali Cumhurbaşkanı Danışmanı Adama Diabate, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Bugün (Donald) Trump yönetimindeki Amerika'da (Ukrayna’ya) daha az destek söz konusu. Savaş yanlısı Avrupa'nın ise imkanı yok” diyen Diabate, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun, Kiev'deki (Vladimir) Zelenskiy'e manevi düzeyde, insani düzeyde çok önemli olan bu noktalara dikkat vermenin ve bugün savaş olarak adlandırılan, Ukrayna'nın imkanları olmadan, askerlere sahip olmadan ve egemen olmaksızın, hırslarına ulaşmak için imkana sahip olmayanların uzaktan kontrolü altında sürdürmek istediği bu saçmalığa devam etmenin hala bir anlamı olup olmadığını analiz etmeye çalışmanın zamanının geldiğine dair bir sinyal olması gerektiğine inanıyorum.