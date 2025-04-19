https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/venedike-gideceklere-kotu-haber-giris-ucreti-uygulamasi-surecek-1095515495.html

Venedik'e gideceklere kötü haber: Giriş ücreti uygulaması sürecek

Venedik'e gideceklere kötü haber: Giriş ücreti uygulaması sürecek

Sputnik Türkiye

Turistlerin büyük ilgi gösterdiği Venedik'te geçen yıl ilk kez uygulanan 'giriş ücreti' uygulaması bu yıl da devam edecek. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T13:35+0300

2025-04-19T13:35+0300

2025-04-19T13:35+0300

yaşam

venedik

ödeme

turist

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Venedik'te, günlük turist yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla geçen yıl ilk kez yürürlüğe konulan ve yoğun günlerde günübirlik gelenlerden "giriş ücreti" alınmasını öngören uygulama bu yıl da devam edecek. Erken ödeyenler 10 Euro yerine 5 Euro ödeme şansı yakalarken, ücreti ödemeyenlere 150 Euro ceza kesilecek. Bu yıl 54 gün uygulanacakVenedik Belediye Meclisi'nin Eylül 2023'te günlük aşırı turizme karşı tedbir amacıyla aldığı karar doğrultusunda, ilk kez geçen yıl 29 günde denenen "giriş ücreti", bu sene de yine yoğun geçmesi beklenen 54 günde uygulanacak. Bu yıl, günübirlikçilerden giriş ücreti alınması 18 Nisan'dan 27 Temmuz'a kadar özellikle tatil ve hafta sonlarına denk gelen günlerde uygulanacak.Erken ödeyen 10 Euro yerine 5 Euro ödeyecekTuristlerin, ziyaretleri belediyenin "yoğun gün" olarak belirlediği 54 günden birine denk geliyorsa, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Katkısı) adıyla oluşturulan internet sitesinden giriş ücreti ödeyerek rezervasyon yapması gerekiyor. Bu seneki uygulamada giriş ücreti kente gitmeden 4 gün önce ödenirse 5 euro, son 3 günde ödenirse 10 euro olarak belirlendi. 150 Euro ceza kesilecekAyrıca giriş ücretini ödemeyenlere yönelik idari para cezası da geçen seneye göre yarı yarıya azaltılarak, ücreti ödemeyen veya portala kayıt yaptırmayanlar için 25 eurodan 150 euroya (+10 euro giriş ücreti) kadar değişecek.Kentin ana giriş noktalarından Santa Lucia Tren Garı, Roma Meydanı ve Tronchetto Otoparkı'nda geçen yıl olduğu gibi uygulamaya dair bilgilendirici panolar, ödeme ve kontrol noktaları konuldu.29 günde 2,4 milyon euro gelir sağlandıVenedik Belediyesi, geçen yıl 29 günde kişi başı 5 euro olarak belirlenen giriş ücreti uygulamasından toplamda 2,4 milyon euro gelir elde etmişti.

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venedik, ödeme, turist