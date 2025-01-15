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Tatilciler dikkat: Turistlere 'Kent Vergisi' geliyor
Tatilciler dikkat: Turistlere 'Kent Vergisi' geliyor
Sputnik Türkiye
Muğla’nın gözde tatil beldesi Marmaris, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken, Marmaris Belediye Başkanı Acar... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T18:26+0300
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, artan insan yoğunluğu nedeniyle turistlerden 'Kent Vergisi' alınması için çalışma başlattıklarını açıkladı.Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Patronlar Dünyası’na yaptığı özel açıklamada, Marmaris’in yaz aylarında 800 bine ulaşan nüfusuyla 96 bin kişilik yerel bütçeyi aşan bir yükle karşılaştığını vurguladı. Başkan Ünlü “Biz 96 bin nüfusa göre bütçe alıyoruz, ama hizmet verdiğimiz nüfus yazın 800 bin, yıl boyunca ortalama 500-550 bin oluyor. Bu durum sürdürülebilir değil. Gecelik nüfusa göre bir katkı payı almamız gerekiyor” dedi.'MTV’den pay almalıyız'Başkan Ünlü, kent vergisinin detaylarını aktarırken baz istasyonları, kredi kartı kullanımları gibi çeşitli yöntemlerin değerlendirilebileceğini belirtti. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) pay almadıklarını ifade eden Ünlü “Yolların bakımı bizde, ama MTV gelirini devlet alıyor. Bu vergiden bir pay belediyelere aktarılmalı” açıklamasını yaptı.Antalya ve Muğla'dan vergi talebiKent Vergisi uygulamasının Marmaris ile sınırlı olmadığı belirtilirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de daha önce benzer bir öneri sunarak şehre gelen turistlerden 'ayakbastı parası' alınmasını önerdiği ifade edildi. Böcek, Antalya’nın 14-15 milyon turist ağırlamasına rağmen belediye gelirlerinin yetersiz kaldığını vurgulamıştı.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da turistik bölgelerde belediye gelirlerinin nüfus artışıyla orantısız olduğunu belirterek turistlerden alınacak bir kent vergisiyle belediye hizmetlerinin sürdürülebilir hale geleceğini ifade etmişti.Venedik 5 euro alıyorDünyanın birçok turistik bölgesinde kent vergisi uygulaması bulunduğu açıklandı. İtalya’nın Venedik kentinde yoğun dönemlerde günübirlik ziyaretçilerden 5 Euro ücret alınırken Fransa, Avusturya, Bulgaristan ve Belçika gibi ülkelerde de turistlerden günlük 1 ile 5 Euro arasında değişen vergiler tahsil edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/somestr-tatiline-sayili-gun-e-okul-ne-zaman-kapanacak-yariyil-tatili-ne-zaman-basliyor--1092607764.html
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vergi, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi beyannamesi, vergi denetim kurulu, vergi borcu, marmaris, muğla, bodrum, antalya, antalya büyükşehir belediyesi

Tatilciler dikkat: Turistlere 'Kent Vergisi' geliyor

18:26 15.01.2025
© AAMuğla - Marmaris
Muğla - Marmaris - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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Muğla’nın gözde tatil beldesi Marmaris, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü, Marmaris’e gelen turistlerden 'Kent Vergisi' alınması yönünde bir çalışma başlattıklarını duyurdu.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, artan insan yoğunluğu nedeniyle turistlerden 'Kent Vergisi' alınması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Patronlar Dünyası’na yaptığı özel açıklamada, Marmaris’in yaz aylarında 800 bine ulaşan nüfusuyla 96 bin kişilik yerel bütçeyi aşan bir yükle karşılaştığını vurguladı. Başkan Ünlü “Biz 96 bin nüfusa göre bütçe alıyoruz, ama hizmet verdiğimiz nüfus yazın 800 bin, yıl boyunca ortalama 500-550 bin oluyor. Bu durum sürdürülebilir değil. Gecelik nüfusa göre bir katkı payı almamız gerekiyor” dedi.

'MTV’den pay almalıyız'

Başkan Ünlü, kent vergisinin detaylarını aktarırken baz istasyonları, kredi kartı kullanımları gibi çeşitli yöntemlerin değerlendirilebileceğini belirtti. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) pay almadıklarını ifade eden Ünlü “Yolların bakımı bizde, ama MTV gelirini devlet alıyor. Bu vergiden bir pay belediyelere aktarılmalı” açıklamasını yaptı.

Antalya ve Muğla'dan vergi talebi

Kent Vergisi uygulamasının Marmaris ile sınırlı olmadığı belirtilirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de daha önce benzer bir öneri sunarak şehre gelen turistlerden 'ayakbastı parası' alınmasını önerdiği ifade edildi. Böcek, Antalya’nın 14-15 milyon turist ağırlamasına rağmen belediye gelirlerinin yetersiz kaldığını vurgulamıştı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da turistik bölgelerde belediye gelirlerinin nüfus artışıyla orantısız olduğunu belirterek turistlerden alınacak bir kent vergisiyle belediye hizmetlerinin sürdürülebilir hale geleceğini ifade etmişti.

Venedik 5 euro alıyor

Dünyanın birçok turistik bölgesinde kent vergisi uygulaması bulunduğu açıklandı. İtalya’nın Venedik kentinde yoğun dönemlerde günübirlik ziyaretçilerden 5 Euro ücret alınırken Fransa, Avusturya, Bulgaristan ve Belçika gibi ülkelerde de turistlerden günlük 1 ile 5 Euro arasında değişen vergiler tahsil edildiği belirtildi.
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