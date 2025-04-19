https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ukraynada-fuze-testi-yapildigi-yer-vuruldu-donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolunde-1095516847.html

Ukrayna’nın füze testi yapıldığı yer vuruldu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolünde

Ukrayna’nın füze testi yapıldığı yer vuruldu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolünde

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da Sapsan füze sisteminin test edildiği yerin düzenlenen grup saldırısıyla imha edildiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişini kararlı bir... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T14:22+0300

2025-04-19T14:22+0300

2025-04-19T15:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

özel askeri harekat

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna'da Sapsan taktik füze sisteminin test edildiği ve onu koruyan Norveç yapımı NASAMS uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu yere hassas güdümlü füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Şevçenko köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 235 asker, üç tank ve 24 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve üç adet HIMARS füzesi ile 151 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-disisleri-baspiskopos-markellin-durumunu-kisinevin-halk-karsiti-politikasina-bagladi-1095515877.html

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı