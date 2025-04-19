https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ukraynada-fuze-testi-yapildigi-yer-vuruldu-donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolunde-1095516847.html
Ukrayna’nın füze testi yapıldığı yer vuruldu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolünde
Ukrayna’nın füze testi yapıldığı yer vuruldu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolünde
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da Sapsan füze sisteminin test edildiği yerin düzenlenen grup saldırısıyla imha edildiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişini kararlı bir... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T14:22+0300
2025-04-19T14:22+0300
2025-04-19T15:28+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna'da Sapsan taktik füze sisteminin test edildiği ve onu koruyan Norveç yapımı NASAMS uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu yere hassas güdümlü füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Şevçenko köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 235 asker, üç tank ve 24 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve üç adet HIMARS füzesi ile 151 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-disisleri-baspiskopos-markellin-durumunu-kisinevin-halk-karsiti-politikasina-bagladi-1095515877.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna’nın füze testi yapıldığı yer vuruldu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolünde
14:22 19.04.2025 (güncellendi: 15:28 19.04.2025)
Ukrayna’da Sapsan füze sisteminin test edildiği yerin düzenlenen grup saldırısıyla imha edildiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişini kararlı bir şekilde sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yerleşim merkezini daha ele geçirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna'da Sapsan taktik füze sisteminin test edildiği ve onu koruyan Norveç yapımı NASAMS uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu yere hassas güdümlü füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Şevçenko köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 235 asker, üç tank ve 24 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve üç adet HIMARS füzesi ile 151 uçak tipi İHA imha etti.