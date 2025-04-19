https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-disisleri-baspiskopos-markellin-durumunu-kisinevin-halk-karsiti-politikasina-bagladi-1095515877.html

Rusya Dışişleri, Başpiskopos Markell’in durumunu Kişinev’in halk karşıtı politikasına bağladı

Rusya Dışişleri, Başpiskopos Markell’in durumunu Kişinev’in halk karşıtı politikasına bağladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Askaldoviç, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateşi almak üzere Kudüs’ü gitme fırsatından mahrum bırakılmasının Moldova... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T13:14+0300

2025-04-19T13:14+0300

2025-04-19T13:53+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

moldova

rus ortodoks kilisesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084814740_0:26:747:446_1920x0_80_0_0_8a0280d8624e12b6615aaa38d8947f2a.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dini Özgürlüklere Saygı Alanında İşbirliği Özel Temsilcisi Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, Moldova yönetiminin Paskalya Bayramı öncesinde Başpiskopos Markell'in Kudüs ziyaretini engellenmesini değerlendirdi.Askaldoviç, “Moldova'nın içinde ve dışında büyük bir olumsuz yankı uyandıran bu kasıtlı adımı, Moldova yöneticilerinin halk karşıtı politikasının ve çifte standart politikasının yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. <...> Uluslararası yapıları yaşananlara dikkat etmeye ve Moldova makamlarının çirkin eylemlerini ilkeli bir şekilde değerlendirmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Kişinev'in Markell'e yönelik eylemlerinin, ülkedeki inananların yaklaşık yüzde 70'inin mensup olduğu Moldova Ortodoks Kilisesi'ne yönelik bir saldırı ve Moldova topraklarındaki Ortodoks dünyasının birliğini yok etme girişimi olarak nitelendirdi.Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş törenine katılmak üzere Kudüs’e gitmesi son günlerde iki kez engellenmişti. Rus Ortodoks Kilisesi bu olayı dini özgürlüklerin ihlali olarak nitelendirirken olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095515380.html

rusya

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moldova, rus ortodoks kilisesi