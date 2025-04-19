https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-disisleri-baspiskopos-markellin-durumunu-kisinevin-halk-karsiti-politikasina-bagladi-1095515877.html
Rusya Dışişleri, Başpiskopos Markell’in durumunu Kişinev’in halk karşıtı politikasına bağladı
Rusya Dışişleri, Başpiskopos Markell’in durumunu Kişinev’in halk karşıtı politikasına bağladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Askaldoviç, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateşi almak üzere Kudüs’ü gitme fırsatından mahrum bırakılmasının Moldova... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T13:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Dini Özgürlüklere Saygı Alanında İşbirliği Özel Temsilcisi Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, Moldova yönetiminin Paskalya Bayramı öncesinde Başpiskopos Markell'in Kudüs ziyaretini engellenmesini değerlendirdi.Askaldoviç, “Moldova'nın içinde ve dışında büyük bir olumsuz yankı uyandıran bu kasıtlı adımı, Moldova yöneticilerinin halk karşıtı politikasının ve çifte standart politikasının yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. <...> Uluslararası yapıları yaşananlara dikkat etmeye ve Moldova makamlarının çirkin eylemlerini ilkeli bir şekilde değerlendirmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Kişinev'in Markell'e yönelik eylemlerinin, ülkedeki inananların yaklaşık yüzde 70'inin mensup olduğu Moldova Ortodoks Kilisesi'ne yönelik bir saldırı ve Moldova topraklarındaki Ortodoks dünyasının birliğini yok etme girişimi olarak nitelendirdi.Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş törenine katılmak üzere Kudüs’e gitmesi son günlerde iki kez engellenmişti. Rus Ortodoks Kilisesi bu olayı dini özgürlüklerin ihlali olarak nitelendirirken olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095515380.html
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Rusya Dışişleri, Başpiskopos Markell’in durumunu Kişinev’in halk karşıtı politikasına bağladı
13:14 19.04.2025 (güncellendi: 13:53 19.04.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Askaldoviç, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateşi almak üzere Kudüs’ü gitme fırsatından mahrum bırakılmasının Moldova yönetiminin halk karşıtı politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dini Özgürlüklere Saygı Alanında İşbirliği Özel Temsilcisi Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, Moldova yönetiminin Paskalya Bayramı öncesinde Başpiskopos Markell'in Kudüs ziyaretini engellenmesini değerlendirdi.
Askaldoviç, “Moldova'nın içinde ve dışında büyük bir olumsuz yankı uyandıran bu kasıtlı adımı, Moldova yöneticilerinin halk karşıtı politikasının ve çifte standart politikasının yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. <...> Uluslararası yapıları yaşananlara dikkat etmeye ve Moldova makamlarının çirkin eylemlerini ilkeli bir şekilde değerlendirmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Kişinev'in Markell'e yönelik eylemlerinin, ülkedeki inananların yaklaşık yüzde 70'inin mensup olduğu Moldova Ortodoks Kilisesi'ne yönelik bir saldırı ve Moldova topraklarındaki Ortodoks dünyasının birliğini yok etme girişimi olarak nitelendirdi.
Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş törenine katılmak üzere Kudüs’e gitmesi son günlerde iki kez engellenmişti. Rus Ortodoks Kilisesi bu olayı dini özgürlüklerin ihlali olarak nitelendirirken olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.