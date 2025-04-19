https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/takviminizi-isaretleyin-bu-hafta-gokyuzu-size-gulumseyecek-1095520206.html

Takviminizi işaretleyin: 25 Nisan sabahı gökyüzü size 'gülümseyecek'

Takviminizi işaretleyin: 25 Nisan sabahı gökyüzü size 'gülümseyecek'

Sputnik Türkiye

Venüs, Satürn ve hilal şeklindeki Ay, 25 Nisan sabahı gökyüzünde bir 'gülen yüz' görünümü oluşturacak. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T16:59+0300

2025-04-19T16:59+0300

2025-04-19T17:21+0300

yaşam

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satürn

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venüs

gülen yüz dizilimi

gezegen

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25 Nisan 2025 sabahı gökyüzüne bakanlar unutulmaz bir manzarayla karşılaşacak. Venüs, Satürn ve hilal Ay, doğu ufkunda bir 'gülen yüz' formasyonu oluşturacak. Bu nadir gök olayı, Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.Güneş doğmadan yaklaşık 30 dakika önce, saat 05:30 civarında gözlemlenebilecek bu dizilimde Venüs ve Satürn bir çift göz gibi hizalanırken, ince hilal Ay altta bir gülümsemeyi andıran bir yay şeklinde yer alacak. Astronomi meraklıları bu olaya 'gülen yüz dizilimi' adını veriyor.Gözlemin en iyi yapılabileceği yerler arasında İstanbul’daki Çamlıca Tepesi, Ankara’da Eymir Gölü çevresi veya İzmir’de Kadifekale gibi yüksek ve doğuya açık alanlar bulunuyor. Bu görsel şölen için özel bir ekipmana gerek yok; açık hava ve biraz merak yeterli.Meteorolojik tahminler ise gözlem için oldukça umut verici. İstanbul ve İzmir’de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Ankara’da sabah saatlerinde hafif yağış olasılığı bulunuyor. Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?Evet, bu gök olayı Türkiye’nin birçok yerinden çıplak gözle izlenebilecek. Gözlem için en ideal zaman, Güneş doğmadan yaklaşık 30 dakika öncesi, yani sabah saat 05:30 civarı. Ufkun açık olduğu, doğuya bakan yüksek bir noktadan bakmanız yeterli.İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde gökyüzünün doğu yönünde açık olduğu bir noktada bu gök olayını net şekilde izleme şansı daha yüksek.Hava durumu gözlemi etkileyecek mi?Meteorolojiye göre İstanbul ve İzmir’de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, bu da gözlem için olumlu bir durum. Ankara’da ise sabah saatlerinde kısa süreli yağış ihtimali var. Bu gök olayı ne kadar nadir?Hilal şeklindeki Ay'ın, Venüs ve Satürn gibi parlak gezegenlerle birlikte gökyüzünde bir 'gülen yüz' şekli oluşturacak şekilde hizalanması oldukça nadir rastlanan bir doğa olayıdır.Böyle bir hizalanmanın gerçekleşmesi için Ay’ın hilal fazında olması, aynı zamanda Venüs ve Satürn’ün gökyüzünde aynı bölgede yer alması ve bu üç gök cisminin, Dünya’dan bakıldığında bir yüz ifadesi oluşturacak şekilde dizilmesi gerekir. Bu tür koşullar her zaman aynı anda sağlanmadığından, söz konusu hizalanma yılda yalnızca bir ya da iki kez meydana gelebilir. Ancak bu olayların her yerde ve net biçimde görülebilmesi mümkün değil.Benzer bir 'gülen yüz' gök olayı 2008 yılının Kasım ayında Avustralya’dan gözlemlenmiş, 2020 Kasım’ında ise bazı bölgelerde benzeri bir hizalanma yaşanmıştı. Ancak bu olaylar Türkiye’den izlenememişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/bu-gecelere-dikkat-gizemli-isiklar-turkiye-semalarinda-belirecek-lyrid-ve-eta-aquarid-meteor-1095366242.html

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