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Bu gecelere dikkat, gizemli ışıklar Türkiye semalarında belirecek: Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları ne zaman?
Bu gecelere dikkat, gizemli ışıklar Türkiye semalarında belirecek: Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları ne zaman?
Sputnik Türkiye
2025’te Nisan ve Mayıs aylarında Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları gökyüzünü aydınlatacak. Türkiye’den de izlenebilecek bu doğa olaylarını kaçırmamak için tarihleri ve en iyi gözlem saatlerini öğrenin.
2025-04-14T09:38+0300
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lyrid meteor yağmuru
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2025’in en büyüleyici doğa olaylarından ikisi olan Lyrid meteor yağmuru ve Eta Aquarid meteor yağmuru, nisan ve mayıs aylarında gökyüzünü süsleyecek. Her iki olay da çıplak gözle gözlemlenebilecek ve herhangi bir özel ekipman gerektirmeyecek.Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman?Lyrid meteor yağmuru, 17 Nisan’da başlayıp 26 Nisan’a kadar sürecek. En yoğun gözlemleneceği tarih ise 21-22 Nisan gecesi olarak öne çıkıyor. Türkiye gibi kuzey yarımkürede yer alan ülkelerde, şehir ışıklarından uzak ve açık havada, bu doğa olayına tanıklık etmek mümkün olacak. Ay ışığı, gözlemi biraz zorlaştırsa da saatte 10 ila 15 meteor görülebileceği tahmin ediliyor.Eta Aquarid Meteor Yağmuru hangi tarihlerde zirveye ulaşacak?Eta Aquarid meteor yağmuru, 20 Nisan’da başlayacak ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu meteor yağmuru, 2-3 Mayıs tarihlerinde zirveye ulaşacak. Türkiye’den sınırlı olarak izlenebilecek Eta Aquarid, özellikle güney ufkuna yakın ve sabaha karşı saatlerde daha iyi gözlemlenebilecek. Saatte 10 ila 20 meteor görülebileceği bildiriliyor.Meteor yağmurlarını i̇zlemek i̇çin ekipman gerekiyor mu?Hayır. Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi bir cihaz gerekmiyor. Sadece rahat bir yere uzanmak, karanlık ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda bulunmak yeterli. Bu göksel olay, Dünya’nın kuyruklu yıldızların bıraktığı toz ve parçacık bulutlarıyla karşılaşması sonucu ortaya çıkıyor.Meteor yağmurlarının kökeni neyden geliyor?Nasıl takip edilir?2025 yılına ait meteor yağmuru takvimi, Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından yayımlandı. Türkiye ve çevresindeki en iyi gözlem saatleri için “Time and Date” platformu detaylı bilgiler sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-akom-istanbula-baharin-gelisini-duyurdu-1095365700.html
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lyrid meteor yağmurunu nasıl görebilirim, eta aquarid meteor shower
lyrid meteor yağmurunu nasıl görebilirim, eta aquarid meteor shower

Bu gecelere dikkat, gizemli ışıklar Türkiye semalarında belirecek: Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları ne zaman?

09:38 14.04.2025
© FotoğrafGökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek
Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© Fotoğraf
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Nisan ve mayıs aylarında gökyüzü Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurlarıyla aydınlanacak. Türkiye’den de izlenebilecek bu doğa olayları, açık ve karanlık alanlardan gözlemlendiğinde etkileyici görüntüler sunacak. Lyrid için en uygun zaman 21-22 Nisan gecesi, Eta Aquarid ise 2-3 Mayıs’ta zirveye ulaşacak.
2025’in en büyüleyici doğa olaylarından ikisi olan Lyrid meteor yağmuru ve Eta Aquarid meteor yağmuru, nisan ve mayıs aylarında gökyüzünü süsleyecek. Her iki olay da çıplak gözle gözlemlenebilecek ve herhangi bir özel ekipman gerektirmeyecek.

Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman?

Lyrid meteor yağmuru, 17 Nisan’da başlayıp 26 Nisan’a kadar sürecek. En yoğun gözlemleneceği tarih ise 21-22 Nisan gecesi olarak öne çıkıyor. Türkiye gibi kuzey yarımkürede yer alan ülkelerde, şehir ışıklarından uzak ve açık havada, bu doğa olayına tanıklık etmek mümkün olacak. Ay ışığı, gözlemi biraz zorlaştırsa da saatte 10 ila 15 meteor görülebileceği tahmin ediliyor.

Eta Aquarid Meteor Yağmuru hangi tarihlerde zirveye ulaşacak?

Eta Aquarid meteor yağmuru, 20 Nisan’da başlayacak ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu meteor yağmuru, 2-3 Mayıs tarihlerinde zirveye ulaşacak. Türkiye’den sınırlı olarak izlenebilecek Eta Aquarid, özellikle güney ufkuna yakın ve sabaha karşı saatlerde daha iyi gözlemlenebilecek. Saatte 10 ila 20 meteor görülebileceği bildiriliyor.

Meteor yağmurlarını i̇zlemek i̇çin ekipman gerekiyor mu?

Hayır. Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi bir cihaz gerekmiyor. Sadece rahat bir yere uzanmak, karanlık ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda bulunmak yeterli. Bu göksel olay, Dünya’nın kuyruklu yıldızların bıraktığı toz ve parçacık bulutlarıyla karşılaşması sonucu ortaya çıkıyor.

Meteor yağmurlarının kökeni neyden geliyor?

Lyrid meteor yağmuru, Güneş etrafındaki yörüngesini 422 yılda tamamlayan C/1861 G1 (Thatcher) kuyruklu yıldızına ait parçacıklardan oluşuyor.
Eta Aquarid ise 76 yılda bir görülen meşhur Halley Kuyruklu Yıldızı’nın kalıntılarından kaynaklanıyor.

Nasıl takip edilir?

2025 yılına ait meteor yağmuru takvimi, Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından yayımlandı. Türkiye ve çevresindeki en iyi gözlem saatleri için “Time and Date” platformu detaylı bilgiler sunuyor.
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