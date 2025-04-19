https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/istanbullular-dikkat-bugun-bazi-metro-duraklari-kapatiliyor-1095512828.html
İstanbullular dikkat: Bugün bazı metro durakları kapatılıyor
İstanbullular dikkat: Bugün bazı metro durakları kapatılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'dten itibaren kapatılıyor. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T11:10+0300
2025-04-19T11:10+0300
2025-04-19T11:10+0300
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metro i̇stanbul
taksim
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-metro-ve-tramvay-arizasi-seferler-yapilamiyor-1095240405.html
türki̇ye
taksim
yenikapı
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metro i̇stanbul, taksim, yenikapı
metro i̇stanbul, taksim, yenikapı
İstanbullular dikkat: Bugün bazı metro durakları kapatılıyor
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'dten itibaren kapatılıyor.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." bilgisine yer verildi.