https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/istanbullular-dikkat-bugun-bazi-metro-duraklari-kapatiliyor-1095512828.html

İstanbullular dikkat: Bugün bazı metro durakları kapatılıyor

İstanbullular dikkat: Bugün bazı metro durakları kapatılıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'dten itibaren kapatılıyor. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T11:10+0300

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türki̇ye

metro i̇stanbul

taksim

yenikapı

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Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-metro-ve-tramvay-arizasi-seferler-yapilamiyor-1095240405.html

türki̇ye

taksim

yenikapı

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