ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacak

Çok net bir şekilde ifade ettik: NATO masanın dışında. Siz Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacaksınız. Bu fikir yeni değil. 2005-2008 yıllarında ABD'nin Rusya Büyükelçisi William Burns'ün 2005-2009 yıllarında ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a bunun ulaşılamaz bir hedef olduğunu söylediği 2008 yılından bu yana bunu konuşuyoruz.