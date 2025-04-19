https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-ukrayna-natonun-bir-parcasi-olmayacak-1095519118.html
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacak
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Kiev'in NATO'ya katılması meselesinin tartışılmadığını belirterek Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T16:08+0300
2025-04-19T16:08+0300
2025-04-19T16:08+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmayacağını belirterek Kiev'in ittifaka katılımı konusunun tartışılmadığının altını çizdi.Kellogg açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce ABD lideri Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusuna rağmen bunun asla gerçekleşmeyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bati-basini-abd-ukrayna-ile-baris-anlasmasi-kapsaminda-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimaya-hazir-1095510100.html
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abd, keith kellogg, abd, kiev, nato, donald trump, ukrayna, condoleezza rice, william burns, vladimir zelenskiy
abd, keith kellogg, abd, kiev, nato, donald trump, ukrayna, condoleezza rice, william burns, vladimir zelenskiy
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Kiev'in NATO'ya katılması meselesinin tartışılmadığını belirterek Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmayacağını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmayacağını belirterek Kiev'in ittifaka katılımı konusunun tartışılmadığının altını çizdi.
Kellogg açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Çok net bir şekilde ifade ettik: NATO masanın dışında. Siz Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacaksınız. Bu fikir yeni değil. 2005-2008 yıllarında ABD'nin Rusya Büyükelçisi William Burns'ün 2005-2009 yıllarında ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a bunun ulaşılamaz bir hedef olduğunu söylediği 2008 yılından bu yana bunu konuşuyoruz.
Daha önce ABD lideri Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusuna rağmen bunun asla gerçekleşmeyeceğini söylemişti.