Moldova'nın, ortadan kaldırma kültürünü, tarihinin yeniden yazılmasını ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zafer Günü olan 9 Mayıs gibi bayramlara yönelik eleştirel bir tutumu içeren bir 'Ukraynalılaşma' sürecinden geçtiğini izliyoruz. Tüm bunlar ulusal kimliği yeniden biçimlendirme girişimleridir.

Moldova, Avrupa Birliği ve NATO'nun etkisiyle tam bir çürüme halinde. Saldırılar şimdi de Moskova Patrikhanesi'nin yetki alanında bulunan Moldova Ortodoks Kilisesi'ne de yöneldi.

Başpiskopos Markell'in pek çok inanan tarafından kutsal olarak kabul edilen bir törene katılmak üzere Kudüs'e gitmesinin yasaklanması halkın dini inançlarına doğrudan bir saldırıdır. Bu, geleneği, kimliği ya da kültürel kökleri temsil eden her şeye karşı yürütülen daha geniş bir kampanyanın parçasıdır.