https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/arjantinli-uzman-ab-ve-natonun-etkisinde-olan-moldova-tam-bir-curume-halinde-1095510366.html
Arjantinli uzman: AB ve NATO'nun etkisinde olan Moldova tam bir çürüme halinde
Arjantinli uzman: AB ve NATO'nun etkisinde olan Moldova tam bir çürüme halinde
Sputnik Türkiye
Arjantinli uzman Tadeo Casteglione, Moldova’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun etkisiyle tam bir çürüme halinde olduğunu belirtti. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T01:09+0300
2025-04-19T01:09+0300
2025-04-19T01:08+0300
dünya
arjantin
uzman
moldova
kişinev
avrupa birliği
ab
nato
i̇srail
kudüs
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Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş’i almak için İsrail'e gitmesinin Kişinev tarafından engellemesini Radio Sputnik Mundo'ya değerlendirdi.Casteglione, Başpiskopos Markell'in, birçok inanan tarafından kutsal olarak kabul edilen bir törene katılmak üzere Kudüs'e gitmesinin yasaklanmasının halkın dini inançlarına yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/baspiskopos-markellin-kisinevden-israile-gitmesi-bir-kez-daha-engellendi-1095508858.html
arjantin
moldova
kişinev
i̇srail
kudüs
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arjantin, uzman, moldova, kişinev, avrupa birliği, ab, nato, i̇srail, kudüs, kutsal ateş, başpiskopos
arjantin, uzman, moldova, kişinev, avrupa birliği, ab, nato, i̇srail, kudüs, kutsal ateş, başpiskopos
Arjantinli uzman: AB ve NATO'nun etkisinde olan Moldova tam bir çürüme halinde
Arjantinli uzman Tadeo Casteglione, Moldova’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun etkisiyle tam bir çürüme halinde olduğunu belirtti.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş’i almak için İsrail'e gitmesinin Kişinev tarafından engellemesini Radio Sputnik Mundo'ya değerlendirdi.
Casteglione, Başpiskopos Markell'in, birçok inanan tarafından kutsal olarak kabul edilen bir törene katılmak üzere Kudüs'e gitmesinin yasaklanmasının halkın dini inançlarına yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Moldova'nın, ortadan kaldırma kültürünü, tarihinin yeniden yazılmasını ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zafer Günü olan 9 Mayıs gibi bayramlara yönelik eleştirel bir tutumu içeren bir 'Ukraynalılaşma' sürecinden geçtiğini izliyoruz. Tüm bunlar ulusal kimliği yeniden biçimlendirme girişimleridir.
Moldova, Avrupa Birliği ve NATO'nun etkisiyle tam bir çürüme halinde. Saldırılar şimdi de Moskova Patrikhanesi'nin yetki alanında bulunan Moldova Ortodoks Kilisesi'ne de yöneldi.
Başpiskopos Markell'in pek çok inanan tarafından kutsal olarak kabul edilen bir törene katılmak üzere Kudüs'e gitmesinin yasaklanması halkın dini inançlarına doğrudan bir saldırıdır. Bu, geleneği, kimliği ya da kültürel kökleri temsil eden her şeye karşı yürütülen daha geniş bir kampanyanın parçasıdır.