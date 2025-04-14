https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sivassporun-normal-dogum-pankarti-tepki-cekti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-1095373880.html
Sivasspor'un 'normal doğum' pankartı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı
Sivasspor'un 'normal doğum' pankartı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı
Sputnik Türkiye
Sivasspor'un dün oynanan maç öncesinde sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda kişi duruma tepki... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T12:30+0300
2025-04-14T12:30+0300
2025-04-14T14:15+0300
türki̇ye
kemal memişoğlu
başak gümülcinelioğlu
sivasspor
fenerbahçe
normal doğum eylem planı
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Sivasspor'un dün Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı bir pankartla çıkması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir çok kişi pankartı eleştirirken, doktorlar da 'söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur' diyerek tepkilerini gösterdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek yanıtladı. 'Topunuzu oynayıp işinize bakın'Dün oynanan Sivasspor- Fenerbahçe maçı öncesinde, Sivassporlu oyuncuların ellerinde 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çok kişi sosyal medyada tepki gösterirken, "Doğal olan normal doğum” pankartıyla sahaya çıkması kadar absürt ve hadsiz bir şey olamaz. Kadının kendi bedeni üzerindeki tüm kararları gibi nasıl doğuracağı da sadece o kadını ilgilendirir. Topunuzu oynayıp işinize bakın" yorumları yapılırken ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Anladığım kadarıyla gelişen teknoloji sebebi ile erkekler de doğuracak, hatta normal doğurmaya karar vermişler belli ki. E kendi bedenleri kendi kararları karışmayın ne istiyorlarsa yapsınlar!" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı: Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?Tartışılan pankart, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da soruldu. Bakan Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrasında konuyla ilgili soruyu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/hava-ne-zaman-isinacak-sorusunun-yaniti-geldi-zirai-don-tehlikesi-ise-2-gun-daha-devam-ediyor-1095362309.html
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normal doğum pankartı, sivasspor, sivasspor fenerbahçe maçı,
normal doğum pankartı, sivasspor, sivasspor fenerbahçe maçı,
Sivasspor'un 'normal doğum' pankartı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı
12:30 14.04.2025 (güncellendi: 14:15 14.04.2025)
Sivasspor'un dün oynanan maç öncesinde sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi.
Sivasspor'un dün Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı bir pankartla çıkması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir çok kişi pankartı eleştirirken, doktorlar da 'söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur' diyerek tepkilerini gösterdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek yanıtladı.
'Topunuzu oynayıp işinize bakın'
Dün oynanan Sivasspor- Fenerbahçe maçı öncesinde, Sivassporlu oyuncuların ellerinde 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir çok kişi sosyal medyada tepki gösterirken, "Doğal olan normal doğum” pankartıyla sahaya çıkması kadar absürt ve hadsiz bir şey olamaz. Kadının kendi bedeni üzerindeki tüm kararları gibi nasıl doğuracağı da sadece o kadını ilgilendirir. Topunuzu oynayıp işinize bakın" yorumları yapılırken ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Anladığım kadarıyla gelişen teknoloji sebebi ile erkekler de doğuracak, hatta normal doğurmaya karar vermişler belli ki. E kendi bedenleri kendi kararları karışmayın ne istiyorlarsa yapsınlar!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı: Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?
Tartışılan pankart, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da soruldu. Bakan Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrasında konuyla ilgili soruyu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" cevabını verdi.