https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sivassporun-normal-dogum-pankarti-tepki-cekti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-1095373880.html

Sivasspor'un 'normal doğum' pankartı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı

Sivasspor'un 'normal doğum' pankartı tepki çekti: Sosyal medyadan tepki yağdı

Sputnik Türkiye

Sivasspor'un dün oynanan maç öncesinde sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda kişi duruma tepki... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T12:30+0300

2025-04-14T12:30+0300

2025-04-14T14:15+0300

türki̇ye

kemal memişoğlu

başak gümülcinelioğlu

sivasspor

fenerbahçe

normal doğum eylem planı

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Sivasspor'un dün Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı bir pankartla çıkması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir çok kişi pankartı eleştirirken, doktorlar da 'söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur' diyerek tepkilerini gösterdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek yanıtladı. 'Topunuzu oynayıp işinize bakın'Dün oynanan Sivasspor- Fenerbahçe maçı öncesinde, Sivassporlu oyuncuların ellerinde 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çok kişi sosyal medyada tepki gösterirken, "Doğal olan normal doğum” pankartıyla sahaya çıkması kadar absürt ve hadsiz bir şey olamaz. Kadının kendi bedeni üzerindeki tüm kararları gibi nasıl doğuracağı da sadece o kadını ilgilendirir. Topunuzu oynayıp işinize bakın" yorumları yapılırken ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Anladığım kadarıyla gelişen teknoloji sebebi ile erkekler de doğuracak, hatta normal doğurmaya karar vermişler belli ki. E kendi bedenleri kendi kararları karışmayın ne istiyorlarsa yapsınlar!" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı: Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?Tartışılan pankart, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da soruldu. Bakan Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrasında konuyla ilgili soruyu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" cevabını verdi.

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