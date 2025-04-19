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Mehmet Perinçek: Kalıcı ateşkes için karşılıklı güvene ihtiyaç var ama Kiev ve AB buna yanaşmıyor
Mehmet Perinçek: Kalıcı ateşkes için karşılıklı güvene ihtiyaç var ama Kiev ve AB buna yanaşmıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna’da Paskalya Bayramı boyunca ateşkes ilan etti. Bu kararı değerlendiren Tarihçi Mehmet Perinçek, Kiev yönetimin ve AB’nin de... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T21:28+0300
2025-04-19T21:28+0300
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mehmet perinçek
kiev
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kremlin
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ateşkes
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vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.Paskalya Bayramı boyunca uygulanacak olan ateşkese kararını değerlendiren Tarihçi Mehmet Perinçek tarihi olaylarda da benzer ateşkeslerin uygulandığına dikkat çekerek şunları belirtti:‘Avrupa’nın Kiev yönetimini frenlemesi gerekiyor’Avrupa ülkelerinin de kalıcı bir ateşkes için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Perinçek sözlerine şöyle devam etti:
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mehmet perinçek, kiev, ab, kremlin, rusya, ateşkes, paskalya, vladimir putin, valeriy gerasimov
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Mehmet Perinçek: Kalıcı ateşkes için karşılıklı güvene ihtiyaç var ama Kiev ve AB buna yanaşmıyor

21:28 19.04.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna’da Paskalya Bayramı boyunca ateşkes ilan etti. Bu kararı değerlendiren Tarihçi Mehmet Perinçek, Kiev yönetimin ve AB’nin de bu konuda güven vermediğine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.
Paskalya Bayramı boyunca uygulanacak olan ateşkese kararını değerlendiren Tarihçi Mehmet Perinçek tarihi olaylarda da benzer ateşkeslerin uygulandığına dikkat çekerek şunları belirtti:

Tarihte tabii bu tür ateşkeslerin örnekleri çok. Hatta bizim Çanakkale savaşında, Çanakkale cephesinde çeşitli bayramlarda da bu tür ateşkeslere rastlanabiliyor. Ama tabii önemli olan bu ateşkesin çok daha uzun boylu olması, daha doğrusu bir daha savaşa dönmemek üzere yapılması, bunun için de tabii karşılıklı bir güvene ihtiyaç var. Ne yazık ki şimdiye kadar Ukrayna'nın ya da Kiev'in bu konularda verdiği sözlere çok fazla uymadığını görüyoruz. Bir de tabii ateşkesin olabilmesi için bunun iki taraflı olması gerekir. Yani tek taraflı bir ateşkes istikrarlı olmayacaktır. O yüzden aynı açıklamanın Kiev tarafından gelmesi ve bunun da sadece Bayram'la ya da Paskalya'yla sınırlı kalmayarak barışa kadar götürecek bir süreci başlatması önemli. Ancak şu an Kiev'in içinde bulunduğu tavırdan bu pek mümkün gözükmüyor.

‘Avrupa’nın Kiev yönetimini frenlemesi gerekiyor’

Avrupa ülkelerinin de kalıcı bir ateşkes için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

Özellikle Avrupa ülkelerinin de burada sorumluluk sahibi olmaları gerekir. Avrupa şu an barışı sağlayacak bir tavır değil, tam tersine barış görüşmelerini sabote eden ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerden doğabilecek barış umudunu ezmeye çalışan, çeşitli provokasyonlarla bunu bozmaya çalışan bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan sadece Kiev rejiminin değil diğer taraftan Avrupa'daki şahinlerin de bu çerçevede frenlenmesi gerekiyor. İngilteresi, Almanyası, Fransası barışı engelleyen, Ukrayna'yı daha fazla Rusya üzerine kışkırtan bir tavır içindeler. Aslında başkanlıktan inmiş olan Biden'ın rolünü ne yazık ki şu an bu ülkeler almış durumda. Dolayısıyla orada bir stabil ateşkes içinde Avrupa'nın da bu çerçevede frenlenmesi gerekmektedir.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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