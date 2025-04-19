Mehmet Perinçek: Kalıcı ateşkes için karşılıklı güvene ihtiyaç var ama Kiev ve AB buna yanaşmıyor

Tarihte tabii bu tür ateşkeslerin örnekleri çok. Hatta bizim Çanakkale savaşında, Çanakkale cephesinde çeşitli bayramlarda da bu tür ateşkeslere rastlanabiliyor. Ama tabii önemli olan bu ateşkesin çok daha uzun boylu olması, daha doğrusu bir daha savaşa dönmemek üzere yapılması, bunun için de tabii karşılıklı bir güvene ihtiyaç var. Ne yazık ki şimdiye kadar Ukrayna'nın ya da Kiev'in bu konularda verdiği sözlere çok fazla uymadığını görüyoruz. Bir de tabii ateşkesin olabilmesi için bunun iki taraflı olması gerekir. Yani tek taraflı bir ateşkes istikrarlı olmayacaktır. O yüzden aynı açıklamanın Kiev tarafından gelmesi ve bunun da sadece Bayram'la ya da Paskalya'yla sınırlı kalmayarak barışa kadar götürecek bir süreci başlatması önemli. Ancak şu an Kiev'in içinde bulunduğu tavırdan bu pek mümkün gözükmüyor.