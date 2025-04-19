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Konut fiyatlarının en çok ve en az yükseldiği iller belli oldu
Konut fiyatlarının en çok ve en az yükseldiği iller belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı yüzde 4.66 artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi. Ancak bu artış her ilde aynı oranda gerçekleşmedi. Bazı şehirlerde yüzde... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T10:04+0300
2025-04-19T10:04+0300
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Merkez Bankası, 2025 yılı ilk çeyrek konut fiyatları verilerini yayımladı. Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye genelinde 36 bin 61 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, bu yılın ilk üç ayında yüzde 4,66 oranında artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi.Bazı şehirler rekor artışla öne çıktıVerilere göre, dört şehirde konut metrekare fiyatlarında yüzde 15’in üzerinde artış yaşandı. Bu şehirlerin başında Muş geliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Muş’ta ortalama metrekare fiyatı 20 bin 442 TL’ye ulaşırken, yüzde 25,66 oranında prim yaptı.İşte ilk çeyrekte en fazla konut fiyatı artışı yaşanan iller:Bu şehirleri Bitlis, Kırşehir, Rize, Iğdır, Çanakkale ve Karaman takip etti. Bu illerde de yüzde 11 ile yüzde 13 arasında değer artışı gözlemlendi.İki i̇l değer kaybı yaşadıListenin diğer ucunda ise konut fiyatlarının nominal olarak düştüğü şehirler yer aldı. Özellikle Şırnak, yüzde eksi 2,06’lık oranla ilk çeyrekte metrekare başına 18 bin 137 TL’ye geriledi. Yozgat ise yüzde eksi 0,74 ile ikinci sırada yer aldı.İşte ilk çeyrekte en az prim yapan ya da değer kaybı yaşayan iller:Mega kentler: İstanbul ve Ankara'da son durumİstanbul, 2025 yılı ilk çeyreğinde konut fiyatlarının yüzde 10,06 oranında arttığı şehirler arasında yer aldı. Bu artışla birlikte İstanbul’da metrekare fiyatı 61 bin 85 TL’ye yükseldi.Ankara’da ise artış oranı İstanbul’dan yüksek çıktı. Başkentte yüzde 11,79’luk artışla metrekare fiyatı 33 bin 272 TL seviyesine geldi.Geçtiğimiz hafta açıklanan mart ayı konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde yüzde 5,1’lik bir artışla 110 bin 795 adet konut satıldı. İstanbul 19 bin 820 adetle en çok konutun satıldığı il oldu. Ardından Ankara (10 bin 203 konut) ve İzmir (7 bin 513 konut) geldi.
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konut, konut fiyatları, merkez bankası
konut, konut fiyatları, merkez bankası

Konut fiyatlarının en çok ve en az yükseldiği iller belli oldu

10:04 19.04.2025
© AAKonut kredisi
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© AA
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Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı yüzde 4.66 artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi. Ancak bu artış her ilde aynı oranda gerçekleşmedi. Bazı şehirlerde yüzde 25’in üzerinde prim yapılırken, iki ilde değer kaybı yaşandı. İşte en çok ve en az artan iller ile İstanbul ve Ankara’daki son durum…
Merkez Bankası, 2025 yılı ilk çeyrek konut fiyatları verilerini yayımladı. Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye genelinde 36 bin 61 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, bu yılın ilk üç ayında yüzde 4,66 oranında artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi.

Bazı şehirler rekor artışla öne çıktı

Verilere göre, dört şehirde konut metrekare fiyatlarında yüzde 15’in üzerinde artış yaşandı. Bu şehirlerin başında Muş geliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Muş’ta ortalama metrekare fiyatı 20 bin 442 TL’ye ulaşırken, yüzde 25,66 oranında prim yaptı.
İşte ilk çeyrekte en fazla konut fiyatı artışı yaşanan iller:
Muş – 20 bin 442 TL (yüzde 25,66)
Diyarbakır – 25 bin 806 TL (yüzde 17,45)
Kırklareli – 34 bin 992 TL (yüzde 17,34)
Bingöl – 21 bin 260 TL (yüzde 16,91)
Bu şehirleri Bitlis, Kırşehir, Rize, Iğdır, Çanakkale ve Karaman takip etti. Bu illerde de yüzde 11 ile yüzde 13 arasında değer artışı gözlemlendi.

İki i̇l değer kaybı yaşadı

Listenin diğer ucunda ise konut fiyatlarının nominal olarak düştüğü şehirler yer aldı. Özellikle Şırnak, yüzde eksi 2,06’lık oranla ilk çeyrekte metrekare başına 18 bin 137 TL’ye geriledi. Yozgat ise yüzde eksi 0,74 ile ikinci sırada yer aldı.
İşte ilk çeyrekte en az prim yapan ya da değer kaybı yaşayan iller:
Şırnak – 18 bin 137 TL (yüzde -2,06)
Yozgat – 19 bin 231 TL (yüzde -0,74)
Nevşehir, Osmaniye, Çankırı gibi illerde ise artış yüzde 1 ila yüzde 2 arasında kaldı.

Mega kentler: İstanbul ve Ankara'da son durum

İstanbul, 2025 yılı ilk çeyreğinde konut fiyatlarının yüzde 10,06 oranında arttığı şehirler arasında yer aldı. Bu artışla birlikte İstanbul’da metrekare fiyatı 61 bin 85 TL’ye yükseldi.
Ankara’da ise artış oranı İstanbul’dan yüksek çıktı. Başkentte yüzde 11,79’luk artışla metrekare fiyatı 33 bin 272 TL seviyesine geldi.
Geçtiğimiz hafta açıklanan mart ayı konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde yüzde 5,1’lik bir artışla 110 bin 795 adet konut satıldı. İstanbul 19 bin 820 adetle en çok konutun satıldığı il oldu. Ardından Ankara (10 bin 203 konut) ve İzmir (7 bin 513 konut) geldi.
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