https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/emeklilikte-7-yil-kurali-degisiyor-esnafa-erken-emeklilik-gelecek-mi-sgk-uzmani-acikladi-1095511600.html

Emeklilikte ‘7 yıl kuralı’ değişiyor: Esnafa erken emeklilik gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Emeklilikte ‘7 yıl kuralı’ değişiyor: Esnafa erken emeklilik gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Sputnik Türkiye

Bağ-kur’dan emeklilik için gerekli olan 9000 prim günü şartı hâlâ geçerliliğini korurken, SSK’da bu süre 7 bin 200 gün. Ancak emeklilikte belirleyici olan ‘son... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T09:35+0300

2025-04-19T09:35+0300

2025-04-19T09:36+0300

ekonomi̇

ssk

bağ-kur

emekli

esnaf

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilik düzenlemelerinde önemli bir adım daha atılıyor. Sosyal güvenlik sistemini yakından ilgilendiren ‘7 yıl kuralı’ artık tarih oluyor. Bu değişiklikle birlikte Bağ-kur'luların SSK’ya geçip erken emekli olma dönemi kapanabilir.SSK ile Bağ-kur arasındaki uçurum tartışma konusuBilindiği üzere, SSK’dan emekli olmak için 7 bin 200 gün prim yeterliyken, Bağ-kur’lular için bu süre 9000 gün. Bu da esnaflar için yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Uzun yıllardır Bağ-kurl'ular, emeklilik öncesi SSK’ya geçerek bu farkı kapatmaya çalışıyor.Mevcut uygulamada ‘son 7 yıl’ esas alınıyor2008 öncesi sigortalı olanlar için halen geçerli olan uygulamaya göre, emekliliğe en yakın 2bin 520 gün içerisinde en fazla hangi kurumdan prim yatırılmışsa, o kurumun şartlarına göre emekli olunuyor. Bu sistem, SSK’ya geçişi cazip hale getiriyor. Örneğin bu sürede 1260 gün ve üzeri SSK primi olan bir Bağ-kur'lu, SSK emekliliği şartlarıyla emekli olabiliyor.Yeni dönemde kurum değil, gün sayısı belirleyici olacakYeni düzenlemeyle birlikte, 2008 sonrası işe girenlerin tüm sigorta geçmişi dikkate alınacak. Yani sadece son 7 yıl değil, çalışma hayatı boyunca hangi kurumdan daha fazla prim ödendiyse o kurumun şartları geçerli olacak. Böylece ‘kurum değiştirme ile erken emeklilik’ kapısı kapanacak.Küçük esnaf i̇çin erken emeklilik umuduDüzenlemeye göre, küçük esnaflar da SSK ile eşit şartlarda emekli olabilecek. Özellikle çaycı, bakkal, manav, berber gibi Bağ-kur’a bağlı küçük işletme sahipleri için 5 yıl erken emeklilik gündemde. Bu adım, esnafa yönelik uzun süredir beklenen adaletli emeklilik sistemine geçişin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada sistemin detaylarını şöyle açıklıyor:“Sosyal güvenlik sisteminde emeklilikle ilgili yasalara bağlı olarak değişkenlikler mevcuttur. 2008 yılında çıkan yasa ile SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleşti. Emeklilikte önemli olan, çalışma süresince hangi kuruma ne kadar prim ödendiğidir. Yeni sistemde, 2008 sonrası tüm günler değerlendirilecek. En fazla hangi kuruma prim ödendi ise o kurumdan emekli olunacak.”

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ssk, bağ-kur, emekli, esnaf