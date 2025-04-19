https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/japon-bilim-insanlarindan-yapay-et-devrimi-laboratuvarda-yetistirilen-tavuk-eti-gercek-oldu-1095518311.html
Japon bilim insanlarından 'yapay et devrimi': Laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti gerçek oldu
Japon bilim insanlarından 'yapay et devrimi': Laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti gerçek oldu
Sputnik Türkiye
Hayvansız et üretimi gerçeğe dönüştü. Japonya’da bilim insanları laboratuvarda ilk kez doğal tavuk etine benzeyen bir ürün geliştirdi.
2025-04-19T15:06+0300
2025-04-19T15:06+0300
2025-04-19T15:06+0300
yaşam
japonya
tokyo üniversitesi
bilim
yapay et
yapay tavuk eti
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Et üretiminde çığır açacak bir gelişme Japonya’dan geldi. Bir grup Japon bilim insanı, laboratuvar ortamında tavuk hücrelerinden büyüttükleri gerçek kas liflerini kullanarak, kemiksiz ve bütün halde tavuk eti üretmeyi başardı. Yapay et teknolojisinin geldiği son nokta, sadece küçük parçalarla sınırlı kalmayarak daha büyük, yapısı korunmuş et kesimlerinin de üretilebileceğini gösterdi.Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yöntemle elde edilen laboratuvar tavuğu, klasik tavuk göğsüne benzer yapıda. Bilim insanları, bu üretim tekniğinin gıda endüstrisi için devrim niteliğinde olduğunu belirtti.Yapay et üretimi son yıllarda küresel ölçekte büyük ilgi görmeye başladı. Artan et tüketimi, hayvancılığın çevresel etkileri ve etik kaygılar bu ilginin temel nedenleri arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamında üretilen etlerin ticari üretime geçebilmesi ise tartışma konusu.Laboratuvar eti nedir?Laboratuvar eti ya da kültür eti, hayvanı kesmeden, hücre örneklerinden laboratuvar ortamında çoğaltılarak üretilen ettir. Genellikle hayvan kas hücreleri, uygun bir besi ortamında büyütülerek gerçek ete benzer bir doku oluşturur.İlk ne zaman üretildi?Laboratuvar eti ilk kez 2013 yılında Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi’nde geliştirildi. Aynı yıl dünyaya tanıtılan ilk 'laboratuvar burgeri', kültür etinin ticari potansiyelini göstermişti. Ancak bu ürünler o dönemde oldukça pahalıydı ve sadece kıyma formundaydı.Japon bilim insanlarının farkı nedir?Şimdiye kadar laboratuvarda genellikle küçük, işlenmiş et parçaları üretilebiliyordu. Japon araştırmacılar, tavuk hücrelerinden elde edilen bütün ve lifli bir parça tavuk eti geliştirerek bu alanda çığır açtı. Bu yöntem, klasik göğüs eti gibi pişirilebilen, kesilebilen ve dokusu hissedilebilen 'gerçek parça' üretimini mümkün kılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/yaslilikta-genc-kalmanin-10-puf-noktasi--1094585987.html
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laboratuvar eti, kültür eti, yapay et, japon bilim insanları, tavuk eti üretimi, hayvansız et, sürdürülebilir gıda, hücreden et üretimi,
laboratuvar eti, kültür eti, yapay et, japon bilim insanları, tavuk eti üretimi, hayvansız et, sürdürülebilir gıda, hücreden et üretimi,
Japon bilim insanlarından 'yapay et devrimi': Laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti gerçek oldu
Japonya'da bilim insanları, laboratuvar ortamında kemiksiz ve lifli tavuk etini başarıyla üretmeyi başardı.
Et üretiminde çığır açacak bir gelişme Japonya’dan geldi. Bir grup Japon bilim insanı, laboratuvar ortamında tavuk hücrelerinden büyüttükleri gerçek kas liflerini kullanarak, kemiksiz ve bütün halde tavuk eti üretmeyi başardı. Yapay et teknolojisinin geldiği son nokta, sadece küçük parçalarla sınırlı kalmayarak daha büyük, yapısı korunmuş et kesimlerinin de üretilebileceğini gösterdi.
Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yöntemle elde edilen laboratuvar tavuğu, klasik tavuk göğsüne benzer yapıda. Bilim insanları, bu üretim tekniğinin gıda endüstrisi için devrim niteliğinde olduğunu belirtti.
Yapay et üretimi son yıllarda küresel ölçekte büyük ilgi görmeye başladı. Artan et tüketimi, hayvancılığın çevresel etkileri ve etik kaygılar bu ilginin temel nedenleri arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamında üretilen etlerin ticari üretime geçebilmesi ise tartışma konusu.
Laboratuvar eti ya da kültür eti, hayvanı kesmeden, hücre örneklerinden laboratuvar ortamında çoğaltılarak üretilen ettir. Genellikle hayvan kas hücreleri, uygun bir besi ortamında büyütülerek gerçek ete benzer bir doku oluşturur.
Laboratuvar eti ilk kez 2013 yılında Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi’nde geliştirildi. Aynı yıl dünyaya tanıtılan ilk 'laboratuvar burgeri', kültür etinin ticari potansiyelini göstermişti. Ancak bu ürünler o dönemde oldukça pahalıydı ve sadece kıyma formundaydı.
Japon bilim insanlarının farkı nedir?
Şimdiye kadar laboratuvarda genellikle küçük, işlenmiş et parçaları üretilebiliyordu. Japon araştırmacılar, tavuk hücrelerinden elde edilen bütün ve lifli bir parça tavuk eti geliştirerek bu alanda çığır açtı. Bu yöntem, klasik göğüs eti gibi pişirilebilen, kesilebilen ve dokusu hissedilebilen 'gerçek parça' üretimini mümkün kılabilir.