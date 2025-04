https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/japon-bilim-insanlarindan-yapay-et-devrimi-laboratuvarda-yetistirilen-tavuk-eti-gercek-oldu-1095518311.html

Japon bilim insanlarından 'yapay et devrimi': Laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti gerçek oldu

Japon bilim insanlarından 'yapay et devrimi': Laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti gerçek oldu

Hayvansız et üretimi gerçeğe dönüştü. Japonya’da bilim insanları laboratuvarda ilk kez doğal tavuk etine benzeyen bir ürün geliştirdi.

Et üretiminde çığır açacak bir gelişme Japonya’dan geldi. Bir grup Japon bilim insanı, laboratuvar ortamında tavuk hücrelerinden büyüttükleri gerçek kas liflerini kullanarak, kemiksiz ve bütün halde tavuk eti üretmeyi başardı. Yapay et teknolojisinin geldiği son nokta, sadece küçük parçalarla sınırlı kalmayarak daha büyük, yapısı korunmuş et kesimlerinin de üretilebileceğini gösterdi.Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yöntemle elde edilen laboratuvar tavuğu, klasik tavuk göğsüne benzer yapıda. Bilim insanları, bu üretim tekniğinin gıda endüstrisi için devrim niteliğinde olduğunu belirtti.Yapay et üretimi son yıllarda küresel ölçekte büyük ilgi görmeye başladı. Artan et tüketimi, hayvancılığın çevresel etkileri ve etik kaygılar bu ilginin temel nedenleri arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamında üretilen etlerin ticari üretime geçebilmesi ise tartışma konusu.Laboratuvar eti nedir?Laboratuvar eti ya da kültür eti, hayvanı kesmeden, hücre örneklerinden laboratuvar ortamında çoğaltılarak üretilen ettir. Genellikle hayvan kas hücreleri, uygun bir besi ortamında büyütülerek gerçek ete benzer bir doku oluşturur.İlk ne zaman üretildi?Laboratuvar eti ilk kez 2013 yılında Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi’nde geliştirildi. Aynı yıl dünyaya tanıtılan ilk 'laboratuvar burgeri', kültür etinin ticari potansiyelini göstermişti. Ancak bu ürünler o dönemde oldukça pahalıydı ve sadece kıyma formundaydı.Japon bilim insanlarının farkı nedir?Şimdiye kadar laboratuvarda genellikle küçük, işlenmiş et parçaları üretilebiliyordu. Japon araştırmacılar, tavuk hücrelerinden elde edilen bütün ve lifli bir parça tavuk eti geliştirerek bu alanda çığır açtı. Bu yöntem, klasik göğüs eti gibi pişirilebilen, kesilebilen ve dokusu hissedilebilen 'gerçek parça' üretimini mümkün kılabilir.

