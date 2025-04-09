https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-metro-ve-tramvay-arizasi-seferler-yapilamiyor-1095240405.html
İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor
İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T09:17+0300
2025-04-09T09:17+0300
2025-04-09T09:17+0300
türki̇ye
i̇stanbul
metro
tramvay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087845641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e8a70b882cdde6fdf861ef8199e9688.jpg
İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. Seferlerde aksama yaşandı, otobüsler ücretsiz hizmet vermesine rağmen bazı noktalarda yoğunluk oluştu.İstanbul'da metro arızasıİstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanıyor.İstanbul'da tramvay seferleri aksadıKentte ayrıca Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.Metro İstanbul'dan arıza açıklaması: Seferler yapılamıyorMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.Tramvayda teknik problemMetro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ankarada-yeni-metro-hatlari-geliyor-mansur-yavas-acikladi-1095199924.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087845641_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b6fd55dda75a22549e3b56ea2383c5a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul metro, istanbul tramvay, metro arıza, istanbul metro son dakika, istanbulda tramvay çalışıyor mu, metro açıklama, istanbul metro açıklama, hangi hatlar çalışmıyor istanbul metro
istanbul metro, istanbul tramvay, metro arıza, istanbul metro son dakika, istanbulda tramvay çalışıyor mu, metro açıklama, istanbul metro açıklama, hangi hatlar çalışmıyor istanbul metro
İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. Seferlerde aksama yaşandı, otobüsler ücretsiz hizmet vermesine rağmen bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
İstanbul'da metro arızası
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanıyor.
İstanbul'da tramvay seferleri aksadı
Kentte ayrıca Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'dan arıza açıklaması: Seferler yapılamıyor
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.
Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.