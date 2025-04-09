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İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor
İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor
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İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. Seferlerde aksama yaşandı, otobüsler ücretsiz hizmet vermesine rağmen bazı noktalarda yoğunluk oluştu.İstanbul'da metro arızasıİstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanıyor.İstanbul'da tramvay seferleri aksadıKentte ayrıca Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.Metro İstanbul'dan arıza açıklaması: Seferler yapılamıyorMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.Tramvayda teknik problemMetro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.
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İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor

09:17 09.04.2025
© AA / Selami Küçükoğluİstanbul'da metro arızası: Yolcular vagon içerisinde kaldı
İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagon içerisinde kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA / Selami Küçükoğlu
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İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. Seferlerde aksama yaşandı, otobüsler ücretsiz hizmet vermesine rağmen bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da metro arızası

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanıyor.

İstanbul'da tramvay seferleri aksadı

Kentte ayrıca Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'dan arıza açıklaması: Seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.

Tramvayda teknik problem

Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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Ankara’ya yeni metro: Ulaşım hattı hangi bölgelere ilerleyecek?
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