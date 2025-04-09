https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-metro-ve-tramvay-arizasi-seferler-yapilamiyor-1095240405.html

İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor

İstanbul'da metro ve tramvay arızası: Seferler yapılamıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T09:17+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

metro

tramvay

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İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. Seferlerde aksama yaşandı, otobüsler ücretsiz hizmet vermesine rağmen bazı noktalarda yoğunluk oluştu.İstanbul'da metro arızasıİstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanıyor.İstanbul'da tramvay seferleri aksadıKentte ayrıca Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.Metro İstanbul'dan arıza açıklaması: Seferler yapılamıyorMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.Tramvayda teknik problemMetro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ankarada-yeni-metro-hatlari-geliyor-mansur-yavas-acikladi-1095199924.html

türki̇ye

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