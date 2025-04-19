https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iskurdan-buyuk-yenilik-kurslara-istihdam-zorunlulugu-1095509914.html
İŞKUR'dan büyük yenilik: Kurslara 'istihdam' zorunluluğu
İŞKUR'dan büyük yenilik: Kurslara 'istihdam' zorunluluğu
Sputnik Türkiye
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kurslarla ilgili yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı. Buna göre artık kurslar, kursiyerleri sınav sonucunun açıklandığı tarihten... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T00:36+0300
2025-04-19T00:36+0300
2025-04-19T00:41+0300
türki̇ye
türkiye
türkiye i̇ş kurumu
i̇şkur
resmi gazete
istihdam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ea9031218d9042bf60c14e9d9e10c406.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, kursların içeriğinden belge süreçlerine, eğitici kurallardan istihdam zorunluluğuna kadar birçok başlıkta yeni hükümler getirildi.Meslek standardı yayımlanmamış kurslar onay almak zorundaYönetmelikte yapılan değişikliklerle, Ulusal Meslek Standartları, ulusal yeterlilik belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış ve belirli kurallar çerçevesinde geçerli olacak. Meslek standardı yayımlanmamış alanlarda açılacak kurslar ise, artık üniversiteler, millî eğitim müdürlükleri ya da yetkili okullardan onay alınmadan başlatılamayacak.Kurs eğitmenleri dikkatKurslarda görev alan eğitimcilerin kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi davranışları 2 yıl boyunca kurs ve programlarda görev alamayacak ve haklarında suç duyurusu başlatılacak.Sınav sonuçları en geç 5 iş günü içinde açıklanacakMesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslar, mücbir sebepler hariç kursun sona ermesinden itibaren en geç on iş günü içinde sınavın yapılmasını ve sınavın yapılmasının ardından en geç beş iş günü içinde sınav sonucunu açıklamak zorunda olacak.İstihdam takibi sıkılaştırıldı: 30 gün içerisinde istihdam sağlanacakEğitim alan kursiyerler, 120 günden az olmamak üzere fiili kurs gününün en az iki katı kadar süre ile istihdam edilmek zorunda olacak. Ayrıca istihdam yükümlülüğü kapsamındaki kursiyerler, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılacak.Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda istihdam yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kursiyerlerin, özel sektör işyerlerinde istihdam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/milli-egitim-mudurlugu-duyurdu-sinifa-yari-otomatik-tufekle-gelen-ogretmene-sorusturma-acildi-1095509337.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_8721cc044e0fdf61cbbe363b55148e8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kurslara istihdam zorunluluğu, kurslar işe sokmak zorunda mı, işkur kurslar, işkur, kurs, istihdam zorunluluğu
kurslara istihdam zorunluluğu, kurslar işe sokmak zorunda mı, işkur kurslar, işkur, kurs, istihdam zorunluluğu
İŞKUR'dan büyük yenilik: Kurslara 'istihdam' zorunluluğu
00:36 19.04.2025 (güncellendi: 00:41 19.04.2025)
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kurslarla ilgili yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı. Buna göre artık kurslar, kursiyerleri sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatmakla yükümlü olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, kursların içeriğinden belge süreçlerine, eğitici kurallardan istihdam zorunluluğuna kadar birçok başlıkta yeni hükümler getirildi.
Meslek standardı yayımlanmamış kurslar onay almak zorunda
Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, Ulusal Meslek Standartları, ulusal yeterlilik belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış ve belirli kurallar çerçevesinde geçerli olacak. Meslek standardı yayımlanmamış alanlarda açılacak kurslar ise, artık üniversiteler, millî eğitim müdürlükleri ya da yetkili okullardan onay alınmadan başlatılamayacak.
Kurslarda görev alan eğitimcilerin kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi davranışları 2 yıl boyunca kurs ve programlarda görev alamayacak ve haklarında suç duyurusu başlatılacak.
Sınav sonuçları en geç 5 iş günü içinde açıklanacak
Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslar, mücbir sebepler hariç kursun sona ermesinden itibaren en geç on iş günü içinde sınavın yapılmasını ve sınavın yapılmasının ardından en geç beş iş günü içinde sınav sonucunu açıklamak zorunda olacak.
İstihdam takibi sıkılaştırıldı: 30 gün içerisinde istihdam sağlanacak
Eğitim alan kursiyerler, 120 günden az olmamak üzere fiili kurs gününün en az iki katı kadar süre ile istihdam edilmek zorunda olacak. Ayrıca istihdam yükümlülüğü kapsamındaki kursiyerler, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılacak.
Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda istihdam yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kursiyerlerin, özel sektör işyerlerinde istihdam edilecek.