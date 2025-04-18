https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/milli-egitim-mudurlugu-duyurdu-sinifa-yari-otomatik-tufekle-gelen-ogretmene-sorusturma-acildi-1095509337.html
Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: Sınıfa yarı otomatik tüfekle gelen öğretmene soruşturma açıldı
Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: Sınıfa yarı otomatik tüfekle gelen öğretmene soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
17 Nisan 2025 tarihinde sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir görsel, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T23:05+0300
2025-04-18T23:05+0300
2025-04-18T23:08+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
i̇l milli eğitim müdürlüğü
i̇lçe milli eğitim müdürü
okul
okul müdürü
tüfek
pompalı tüfek
makineli tüfek
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Okulda elinde silahla verdiği poz üzerine öğretmene Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.Sosyal medyada paylaşılan söz konusu paylaşımda yer alan görüntülerle ilgili olarak, kişinin Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Ç. olduğu belirtildi. Olayın gündem olmasının ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Hüseyin Ç. hakkında inceleme başlatıldığı ve soruşturma sürecinin ardından elde edilecek sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220205/milli-egitim-mudurlugu-dilara-ogretmenin-baska-bir-okulda-gorevlendirilecegini-acikladi-1053503912.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), i̇l milli eğitim müdürlüğü, i̇lçe milli eğitim müdürü, okul, okul müdürü, tüfek, pompalı tüfek, makineli tüfek
milli eğitim bakanlığı (meb), i̇l milli eğitim müdürlüğü, i̇lçe milli eğitim müdürü, okul, okul müdürü, tüfek, pompalı tüfek, makineli tüfek
Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: Sınıfa yarı otomatik tüfekle gelen öğretmene soruşturma açıldı
23:05 18.04.2025 (güncellendi: 23:08 18.04.2025)
17 Nisan 2025 tarihinde sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir görsel, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlığıyla yapılan paylaşımda, bir öğretmenin okul ortamında elinde uzun namlulu bir silah taşıdığı görüntülere yer verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.
Okulda elinde silahla verdiği poz üzerine öğretmene Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan söz konusu paylaşımda yer alan görüntülerle ilgili olarak, kişinin Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Ç. olduğu belirtildi. Olayın gündem olmasının ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hüseyin Ç. hakkında inceleme başlatıldığı ve soruşturma sürecinin ardından elde edilecek sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.