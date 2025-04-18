https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/milli-egitim-mudurlugu-duyurdu-sinifa-yari-otomatik-tufekle-gelen-ogretmene-sorusturma-acildi-1095509337.html

Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: Sınıfa yarı otomatik tüfekle gelen öğretmene soruşturma açıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: Sınıfa yarı otomatik tüfekle gelen öğretmene soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

17 Nisan 2025 tarihinde sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir görsel, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T23:05+0300

2025-04-18T23:05+0300

2025-04-18T23:08+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

i̇l milli eğitim müdürlüğü

i̇lçe milli eğitim müdürü

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Okulda elinde silahla verdiği poz üzerine öğretmene Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.Sosyal medyada paylaşılan söz konusu paylaşımda yer alan görüntülerle ilgili olarak, kişinin Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Ç. olduğu belirtildi. Olayın gündem olmasının ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Hüseyin Ç. hakkında inceleme başlatıldığı ve soruşturma sürecinin ardından elde edilecek sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220205/milli-egitim-mudurlugu-dilara-ogretmenin-baska-bir-okulda-gorevlendirilecegini-acikladi-1053503912.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), i̇l milli eğitim müdürlüğü, i̇lçe milli eğitim müdürü, okul, okul müdürü, tüfek, pompalı tüfek, makineli tüfek