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İranlı uzman: Paskalya ateşkesi Rusya’nın temel insani ilkelere ve manevi değerlere önem verdiğini gösteriyor
İranlı uzman: Paskalya ateşkesi Rusya’nın temel insani ilkelere ve manevi değerlere önem verdiğini gösteriyor
Sputnik Türkiye
İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Paskalya vesilesiyle ateşkes kararı almasının Rus hükümetinin barışın başlatıcısı ve... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya vesilesiyle aldığı ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.Modabber, Rusya lideri Putin’in Paskalya ateşkesine ilişkin kararının birkaç açıdan önem taşıdığını belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-abdli-yarbay-putinin-ateskes-kararini-yorumladi-zelenskiy-icin-bu-bayramin-onemli-olup-1095523014.html
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vladimir putin, ateşkes, paskalya, ukrayna, rusya, kiev, i̇ran, donald trump, vladimir zelenskiy, himars
vladimir putin, ateşkes, paskalya, ukrayna, rusya, kiev, i̇ran, donald trump, vladimir zelenskiy, himars

İranlı uzman: Paskalya ateşkesi Rusya’nın temel insani ilkelere ve manevi değerlere önem verdiğini gösteriyor

19:50 19.04.2025
© Sputnik / Павел БедняковPutin Paskalya ayinine katıldı
Putin Paskalya ayinine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Paskalya vesilesiyle ateşkes kararı almasının Rus hükümetinin barışın başlatıcısı ve destekçisi olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya vesilesiyle aldığı ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Modabber, Rusya lideri Putin’in Paskalya ateşkesine ilişkin kararının birkaç açıdan önem taşıdığını belirterek, şunları ifade etti:

“Birincisi, Kremlin'in Hıristiyanlık için özel bir önemi olan bu günün önemli dini ritüellerine saygı göstermesi, Rus hükümetinin her zaman temel insani ilkelere ve özel hususlara öncelik verdiğini gösteriyor. Rusya, Hıristiyanlığın ideallerinin ve değerlerinin savunucusudur. Geçen yıl yine Sayın Putin'in talimatıyla Hıristiyanlar için bu önemli günün ritüellerini yerine getirmek üzere geçici bir ateşkes ilan edilmişti. Ancak Kiev rejiminin neo-Nazi güçleri bu ateşkese riayet etmemiş, aksine bu önemli dönemde kiliseler de dahil olmak üzere doğrudan ve geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti.

İkincisi, bu durum Rus hükümetinin barışın başlatıcısı ve destekçisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Trump, son günlerde anlaşmaları ihlal eden eylemler konusunda endişelerini dile getirmiş ve Kiev rejimini, rejimin neo-Nazi güçlerinin ilan edilen Paskalya ateşkesine uymaması ve savaş suçlarına ve kiliselere yönelik saldırılarına devam etmesi halinde Ukrayna'ya verdiği askeri desteği durduracağı konusunda uyarmıştı. Bu durum, neo-Nazi Kiev rejiminin sadece Hıristiyanlığa ve kutsallarına karşı savaşarak din karşıtı değil, aynı zamanda hiçbir ateşkes anlaşmasına uymadığı için barış karşıtı olduğunu da bir kez daha gösteriyor.

Son 30 gün boyunca, İngiliz komutası altındaki Kiev rejiminin neo-Nazi güçlerinin ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiğini, Rusya'nın enerji altyapısına ve Belgorod ve diğer bölgelerdeki yerleşim alanlarına saldırdığını gördük. Bugün bu, Kiev rejiminin neo-Nazi güçleri barışı bozmak ve suç işlemek için her fırsatı kullanırken, Rusya'nın barış istediğini, değerlere ve geleneklere saygı duyduğunu ve insan haklarını koruduğunu dünyaya bir kez daha gösteren bir diğer sınavdır.”

Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.
Rus ordusu operasyona devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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