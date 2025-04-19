https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-abdli-yarbay-putinin-ateskes-kararini-yorumladi-zelenskiy-icin-bu-bayramin-onemli-olup-1095523014.html
Eski ABD'li yarbay, Putin'in ateşkes kararını yorumladı: 'Zelenskiy için bu bayramın önemli olup olmadığını bilmiyorum'
Eski ABD'li yarbay, Putin'in ateşkes kararını yorumladı: 'Zelenskiy için bu bayramın önemli olup olmadığını bilmiyorum'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Paskalya sebebiyle ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Uluslararası Danışman olan Rasmussen, söz konusu kararın... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T19:17+0300
2025-04-19T19:17+0300
2025-04-19T19:17+0300
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ABD ordusunda 20 yıldan fazla görev yapmış emekli bir Yarbay ve Uluslararası Danışman Earl Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Paskalya ateşkesi' kararını Sputnik'e değerlendirdi.Putin tarafından açıklanan Paskalya ateşkesinin devam eden barış sürecine etkisini değerlendiren Rasmussen, "Paskalya'nın çok ama çok önemli bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafın da bir tür ateşkese saygı göstermeye açık olacağını umuyorum. Bence bu olumlu bir hamle, Başkan Putin'in olumlu bir işareti. ABD tarafından da olumlu karşılanacağını düşünüyorum özellikle de tatil döneminde" dedi.'Zelenskiy için Paskalya'nın önemli bir bayram olup olmadığını bilmiyorum'Ateşkes kararına Ukrayna'nın nasıl yanıt vereceğini bilmediğini dile getiren Rasmussen, "Zelenskiy için Paskalya'nın önemli bir bayram olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Askerleri ve halkı için öyle. Bence bunu yapması onun için de olumlu olur ama endişeliyim. Bence bu ileriye dönük olumlu bir adım" dedi.ABD'nin tepkisinin tamamen farklı olacağını dile getiren Rasmussen, Washington'un ateşkese tamamen açık olacağını ve bu konuda çaba göstereceğini belirterek ABD'nin tamamen çekilmesinin de mevzu bahis olduğunu vurguladı.Rasmussen açıklamasında şu cümleler ile devam etti:Kiev rejiminin ateşkes kararına uyup uymayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Rasmussen, "Biraz tahmin yürüteceğim. Buna uyacaklarını umuyorum. Belki kısmen uyarlar. Uyacaklarını söyleyebilirler ve ABD'den uymaları için baskı görebilirler ama ben tereddütlüyüm ve gardınızı düşürmeyin derim. Rusya, Paskalya ateşkesi konusunda bir anlaşma olsun ya da olmasın, olası bir saldırının bilincinde olmalıdır" dedi."ABD ateşkes koşullarına her iki tarafın da uyup uymadığının izlenmesine ne ölçüde dahil olacak?" sorusuna da yanıt veren Rasmussen, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html
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earl rasmussen, vladimir putin, abd, rusya, kiev, sputnik, vladimir zelenskiy, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, washington
earl rasmussen, vladimir putin, abd, rusya, kiev, sputnik, vladimir zelenskiy, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, washington
Eski ABD'li yarbay, Putin'in ateşkes kararını yorumladı: 'Zelenskiy için bu bayramın önemli olup olmadığını bilmiyorum'
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Paskalya sebebiyle ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Uluslararası Danışman olan Rasmussen, söz konusu kararın oldukça olumlu bir hamle olduğunu belirterek ABD tarafından da olumlu karşılanacağını düşündüğünü dile getirdi.
ABD ordusunda 20 yıldan fazla görev yapmış emekli bir Yarbay ve Uluslararası Danışman Earl Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Paskalya ateşkesi' kararını Sputnik'e değerlendirdi.
Putin tarafından açıklanan Paskalya ateşkesinin devam eden barış sürecine etkisini değerlendiren Rasmussen, "Paskalya'nın çok ama çok önemli bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafın da bir tür ateşkese saygı göstermeye açık olacağını umuyorum. Bence bu olumlu bir hamle, Başkan Putin'in olumlu bir işareti. ABD tarafından da olumlu karşılanacağını düşünüyorum özellikle de tatil döneminde" dedi.
'Zelenskiy için Paskalya'nın önemli bir bayram olup olmadığını bilmiyorum'
Ateşkes kararına Ukrayna'nın nasıl yanıt vereceğini bilmediğini dile getiren Rasmussen, "Zelenskiy için Paskalya'nın önemli bir bayram olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Askerleri ve halkı için öyle. Bence bunu yapması onun için de olumlu olur ama endişeliyim. Bence bu ileriye dönük olumlu bir adım" dedi.
ABD'nin tepkisinin tamamen farklı olacağını dile getiren Rasmussen, Washington'un ateşkese tamamen açık olacağını ve bu konuda çaba göstereceğini belirterek ABD'nin tamamen çekilmesinin de mevzu bahis olduğunu vurguladı.
Rasmussen açıklamasında şu cümleler ile devam etti:
Ukrayna'nın buna uyacağını umuyorum ancak daha önce hiçbir şeye uymadılar dolayısıyla Ukraynalıların belki kısmen ama tamamen uyacaklarına dair büyük umutlarım yok. Umarım ederler. Belki yanılıyorumdur ama bu sadece geçmiş deneyimlerimden. Bu benim bakış açılarımdan biri.
Kiev rejiminin ateşkes kararına uyup uymayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Rasmussen, "Biraz tahmin yürüteceğim. Buna uyacaklarını umuyorum. Belki kısmen uyarlar. Uyacaklarını söyleyebilirler ve ABD'den uymaları için baskı görebilirler ama ben tereddütlüyüm ve gardınızı düşürmeyin derim. Rusya, Paskalya ateşkesi konusunda bir anlaşma olsun ya da olmasın, olası bir saldırının bilincinde olmalıdır" dedi.
"ABD ateşkes koşullarına her iki tarafın da uyup uymadığının izlenmesine ne ölçüde dahil olacak?" sorusuna da yanıt veren Rasmussen, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Evet, bu işin siyasi boyutuna giriyor. Yaptırım türü bir izleme yapacaklarını sanmıyorum. Belki de bir anlaşma olup olmadığını ve mevcut durumu, kimin anlaşmaya uymadığını, kimin uymaya çalıştığını izleyip görecekler.
Bu da bir gösterge olacak ya da ABD'nin bakış açısını etkileyecek ve belki de ilerlemek istedikleri yönü etkileyecektir. Ancak gerçekte ne kadar aktif bir rol oynayacaklarını bilmiyorum. İzleyebilirler ama yaptırım türü bir mekanizma uygulayacaklarını düşünmüyorum.