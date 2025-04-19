Eski ABD'li yarbay, Putin'in ateşkes kararını yorumladı: 'Zelenskiy için bu bayramın önemli olup olmadığını bilmiyorum'

Evet, bu işin siyasi boyutuna giriyor. Yaptırım türü bir izleme yapacaklarını sanmıyorum. Belki de bir anlaşma olup olmadığını ve mevcut durumu, kimin anlaşmaya uymadığını, kimin uymaya çalıştığını izleyip görecekler.

Bu da bir gösterge olacak ya da ABD'nin bakış açısını etkileyecek ve belki de ilerlemek istedikleri yönü etkileyecektir. Ancak gerçekte ne kadar aktif bir rol oynayacaklarını bilmiyorum. İzleyebilirler ama yaptırım türü bir mekanizma uygulayacaklarını düşünmüyorum.