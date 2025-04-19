https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/avrupa-komisyonu-ukraynada-ateskes-bekledigini-ancak-yine-de-kievi-desteklemeye-devam-edecegini-1095525537.html

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T22:40+0300

2025-04-19T22:40+0300

2025-04-19T22:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

anitta hipper

avrupa

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

rusya

avrupa komisyonu

avrupa birliği

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Avrupa Komisyonu, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya ateşkesi çağrısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da fiili bir ateşkesin sağlanmasını ve kalıcı barış için adımlar atılmasını beklediklerini belirtti. Komisyon, aynı zamanda Kiev’e olan desteğin devam edeceğini vurguladı.Putin, 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başlayıp 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek bir Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Rus lider, Ukrayna’nın da bu adımı örnek almasını umduğunu ifade ederek, ayrıca Rus birliklerinin olası ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetmişti.Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü Anitta Hipper, girişimle ilgili bir soruya yanıtında, “Öncelikle sahada çatışmaların gerçekten durduğunu ve uzun vadeli bir ateşkes için somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor. Rusya bu çatışmayı gerçekten isterse her an sona erdirebilir” ifadelerini kullandı.Putin, 18 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırılara 30 gün süreyle ara vermesi yönündeki öneriye destek vermişti. Vladimir Zelenskiy de bu öneriyi desteklediğini açıklamıştı ancak anlaşmaya rağmen Kiev yönetimi, Rus enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürmüştü.Bu çerçevede ilan edilen 30 günlük moratoryum, 18 Nisan Cuma günü sona erdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu süre boyunca enerji altyapılarına yönelik saldırılardan kaçındığını ancak Ukrayna'nın bu yasağa uymadığını ifade etmişti.Moratoryum boyunca İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmeye devam ederek çatışmayı körüklemeye devam etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html

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