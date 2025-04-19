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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/avrupa-komisyonu-ukraynada-ateskes-bekledigini-ancak-yine-de-kievi-desteklemeye-devam-edecegini-1095525537.html
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
anitta hipper
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vladimir zelenskiy
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avrupa komisyonu
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Avrupa Komisyonu, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya ateşkesi çağrısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da fiili bir ateşkesin sağlanmasını ve kalıcı barış için adımlar atılmasını beklediklerini belirtti. Komisyon, aynı zamanda Kiev’e olan desteğin devam edeceğini vurguladı.Putin, 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başlayıp 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek bir Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Rus lider, Ukrayna’nın da bu adımı örnek almasını umduğunu ifade ederek, ayrıca Rus birliklerinin olası ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetmişti.Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü Anitta Hipper, girişimle ilgili bir soruya yanıtında, “Öncelikle sahada çatışmaların gerçekten durduğunu ve uzun vadeli bir ateşkes için somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor. Rusya bu çatışmayı gerçekten isterse her an sona erdirebilir” ifadelerini kullandı.Putin, 18 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırılara 30 gün süreyle ara vermesi yönündeki öneriye destek vermişti. Vladimir Zelenskiy de bu öneriyi desteklediğini açıklamıştı ancak anlaşmaya rağmen Kiev yönetimi, Rus enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürmüştü.Bu çerçevede ilan edilen 30 günlük moratoryum, 18 Nisan Cuma günü sona erdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu süre boyunca enerji altyapılarına yönelik saldırılardan kaçındığını ancak Ukrayna'nın bu yasağa uymadığını ifade etmişti.Moratoryum boyunca İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmeye devam ederek çatışmayı körüklemeye devam etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html
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anitta hipper, avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, rusya, avrupa komisyonu, avrupa birliği

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı

22:40 19.04.2025
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - bayrak
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'da ateşkes beklediğini ancak yine de Kiev'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya ateşkesi çağrısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da fiili bir ateşkesin sağlanmasını ve kalıcı barış için adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.
Komisyon, aynı zamanda Kiev’e olan desteğin devam edeceğini vurguladı.
Putin, 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başlayıp 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek bir Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Rus lider, Ukrayna’nın da bu adımı örnek almasını umduğunu ifade ederek, ayrıca Rus birliklerinin olası ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetmişti.
Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü Anitta Hipper, girişimle ilgili bir soruya yanıtında, “Öncelikle sahada çatışmaların gerçekten durduğunu ve uzun vadeli bir ateşkes için somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor. Rusya bu çatışmayı gerçekten isterse her an sona erdirebilir” ifadelerini kullandı.
Putin, 18 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırılara 30 gün süreyle ara vermesi yönündeki öneriye destek vermişti. Vladimir Zelenskiy de bu öneriyi desteklediğini açıklamıştı ancak anlaşmaya rağmen Kiev yönetimi, Rus enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürmüştü.
Bu çerçevede ilan edilen 30 günlük moratoryum, 18 Nisan Cuma günü sona erdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu süre boyunca enerji altyapılarına yönelik saldırılardan kaçındığını ancak Ukrayna'nın bu yasağa uymadığını ifade etmişti.
Moratoryum boyunca İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmeye devam ederek çatışmayı körüklemeye devam etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı
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