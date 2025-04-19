https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/hsk-karari-resmi-gazetede-yargi-cevreleri-yeniden-belirlendi-1095510675.html

HSK kararı Resmi Gazete'de: Yargı çevreleri yeniden belirlendi

HSK kararı Resmi Gazete'de: Yargı çevreleri yeniden belirlendi

Sputnik Türkiye

HSK, Bartın ve Zonguldak illerinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verdi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T01:33+0300

2025-04-19T01:33+0300

2025-04-19T01:33+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

resmi gazete

adliye

yargı

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Resmi Gazete'de yayımlanan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından alınan ve bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişiklik öngören karara göre, yargı çevreleri yeniden belirlendi.Buna göre, Bartın ve Zonguldak illerinin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verildi.Ayrıca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iskurdan-buyuk-yenilik-kurslara-istihdam-zorunlulugu-1095509914.html

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Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, adliye, yargı