https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/hsk-karari-resmi-gazetede-yargi-cevreleri-yeniden-belirlendi-1095510675.html
HSK kararı Resmi Gazete'de: Yargı çevreleri yeniden belirlendi
HSK kararı Resmi Gazete'de: Yargı çevreleri yeniden belirlendi
Sputnik Türkiye
HSK, Bartın ve Zonguldak illerinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verdi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T01:33+0300
2025-04-19T01:33+0300
2025-04-19T01:33+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmi gazete
adliye
yargı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından alınan ve bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişiklik öngören karara göre, yargı çevreleri yeniden belirlendi.Buna göre, Bartın ve Zonguldak illerinin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verildi.Ayrıca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iskurdan-buyuk-yenilik-kurslara-istihdam-zorunlulugu-1095509914.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, adliye, yargı
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, adliye, yargı
HSK kararı Resmi Gazete'de: Yargı çevreleri yeniden belirlendi
HSK, Bartın ve Zonguldak illerinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından alınan ve bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişiklik öngören karara göre, yargı çevreleri yeniden belirlendi.
Buna göre, Bartın ve Zonguldak illerinin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verildi.
Ayrıca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.