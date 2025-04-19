https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/genclik-ve-spor-bakani-bak-rusyada-voleybol-finali-izledi-sampiyon-takima-kupasini-verdi-1095524524.html

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rusya'da voleybol finali izledi: Şampiyon takıma kupasını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rusya'da voleybol finali izledi: Şampiyon takıma kupasını verdi

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da, Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyaryev'in davetiyle Voleybol... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T20:59+0300

2025-04-19T20:59+0300

2025-04-19T20:59+0300

spor

osman aşkın bak

rusya

petersburg

mihail degtryaryev

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Spor Bakanı Degtyaryev'in davetiyle final maçını tribünden izleyen Bakan Bak, daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyasını takdim etti.Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bu ülkede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Etnospor Forumu'nda yapılan üst düzey bakanlar panelinin ardından bir araya geldiği Rusya Spor Bakanı Degtyaryev'in daveti üzerine Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini tribünden izledi.Finalde Zenit Kazan, rakibini yenerek şampiyon olurken, kazanan takıma madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Federasyonu Spor Bakanı Degtyaryev birlikte verdi.Sosyal medya hesabından final maçına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bak, "Rus mevkidaşım Dr. Michael Degtyarev'in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi final heyecanına yerinde tanıklık ettik. Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan final maçında şampiyonluğa uzanan Zenit Kazan takımını tebrik ediyor, misafirperverliği için bakan arkadaşım Degtyarev'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/etnospor-forumu-geleneksel-sporlarin-ihyasi-parolasiyla-st-petersburgda-basliyor-1095488879.html

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