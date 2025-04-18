https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/etnospor-forumu-geleneksel-sporlarin-ihyasi-parolasiyla-st-petersburgda-basliyor-1095488879.html

Etnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor

Etnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor

Sputnik Türkiye

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen 7. Etnospor Forumu yarın Rusya'nın St. Petersburg şehrinde... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T09:44+0300

2025-04-18T09:44+0300

2025-04-18T09:44+0300

spor

dünya etnospor konfederasyonu

dünya enerji konseyi (dek)

st. petersburg

petersburg

bilal erdoğan

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Dünya Etnospor Konfederasyonu (World Ethnosport), 19-20 Nisan tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.Bilal Erdoğan'ın açılışta konuşma yapacağı Forum'a DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan yaklaşık 40 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlayacak.7. Etnospor Forumu'na ayrıca 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.Organizasyonda, 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da sunulacak. Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, Eylül 2024'te yapılmıştı.

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