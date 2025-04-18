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Etnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor
Etnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor
Sputnik Türkiye
Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen 7. Etnospor Forumu yarın Rusya'nın St. Petersburg şehrinde... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T09:44+0300
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Dünya Etnospor Konfederasyonu (World Ethnosport), 19-20 Nisan tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.Bilal Erdoğan'ın açılışta konuşma yapacağı Forum'a DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan yaklaşık 40 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlayacak.7. Etnospor Forumu'na ayrıca 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.Organizasyonda, 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da sunulacak. Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, Eylül 2024'te yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okculuk-erkek-milli-takimi--bronz-madalya-kazandi-1086311884.html
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dünya etnospor konfederasyonu, dünya enerji konseyi (dek), st. petersburg, petersburg, bilal erdoğan
dünya etnospor konfederasyonu, dünya enerji konseyi (dek), st. petersburg, petersburg, bilal erdoğan

Etnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor

09:44 18.04.2025
© FotoğrafEtnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor
Etnospor Forumu, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla St. Petersburg'da başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© Fotoğraf
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Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen 7. Etnospor Forumu yarın Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yarın başlıyor. Forumun açılışında, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu (World Ethnosport), 19-20 Nisan tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.
Bilal Erdoğan'ın açılışta konuşma yapacağı Forum'a DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan yaklaşık 40 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlayacak.
7. Etnospor Forumu'na ayrıca 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.
Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.
Organizasyonda, 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da sunulacak. Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, Eylül 2024'te yapılmıştı.
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