https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/fransiz-gazeteciden-paskalya-ateskesi-yorumu-top-ukraynanin-sahasinda-1095523606.html
Fransız gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Top Ukrayna'nın sahasında
Fransız gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Top Ukrayna'nın sahasında
Sputnik Türkiye
Donbas'ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Briard, Putin'in ilan ettiği Paskalya ateşkesinin hem Kiev'e hem de Washington'a yönelik bir ‘iyi niyet... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T20:45+0300
2025-04-19T20:45+0300
2025-04-19T20:43+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini Sputnik’e değerlendiren Briard, topun artık Ukrayna sahasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Gazeteci, Washington'la müzakerelerin sürdüğü bir ortamda bu jestin Trump yönetimine Moskova'nın ilerlemeye hazır olduğuna dair bir sinyal olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iranli-uzman-paskalya-ateskesi-rusyanin-temel-insani-ilkelere-ve-manevi-degerlere-onem-verdigini-1095523235.html
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vladimir putin, paskalya, ateşkes, donald trump, kiev, rusya, washington, i̇hlal, vladimir zelenskiy
vladimir putin, paskalya, ateşkes, donald trump, kiev, rusya, washington, i̇hlal, vladimir zelenskiy
Fransız gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Top Ukrayna'nın sahasında
Donbas'ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Briard, Putin'in ilan ettiği Paskalya ateşkesinin hem Kiev'e hem de Washington'a yönelik bir ‘iyi niyet jesti’ olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini Sputnik’e değerlendiren Briard, topun artık Ukrayna sahasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Top Ukrayna'nın tarafında. Kiev'in bu ateşkesi ihlal etmesi, mevcut koşullar altında kabul etmemesi son derece uygunsuz olurdu. Ancak sahada durum farklı. Rusya’yla ilgili olarak verilen emirlere uyulacağını biliyorum. İhlal edenler cezalandırılacaktır. Ukrayna ordusunun ‘Banderacılaştırılmış’ olması Kiev için işleri kuşkusuz biraz daha karmaşık hale getirecektir.
Gazeteci, Washington'la müzakerelerin sürdüğü bir ortamda bu jestin Trump yönetimine Moskova'nın ilerlemeye hazır olduğuna dair bir sinyal olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.