https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/fransiz-gazeteciden-paskalya-ateskesi-yorumu-top-ukraynanin-sahasinda-1095523606.html

Fransız gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Top Ukrayna'nın sahasında

Fransız gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Top Ukrayna'nın sahasında

Sputnik Türkiye

Donbas'ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Briard, Putin'in ilan ettiği Paskalya ateşkesinin hem Kiev'e hem de Washington'a yönelik bir ‘iyi niyet... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T20:45+0300

2025-04-19T20:45+0300

2025-04-19T20:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

paskalya

ateşkes

donald trump

kiev

rusya

washington

i̇hlal

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092054830_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1517dc353aa558a8c0509fa35ba3b2c3.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini Sputnik’e değerlendiren Briard, topun artık Ukrayna sahasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Gazeteci, Washington'la müzakerelerin sürdüğü bir ortamda bu jestin Trump yönetimine Moskova'nın ilerlemeye hazır olduğuna dair bir sinyal olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iranli-uzman-paskalya-ateskesi-rusyanin-temel-insani-ilkelere-ve-manevi-degerlere-onem-verdigini-1095523235.html

kiev

rusya

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, paskalya, ateşkes, donald trump, kiev, rusya, washington, i̇hlal, vladimir zelenskiy