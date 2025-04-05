https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/pfdk-kararlari-aciklandi-fenerbahce-teknik-direktoru-mourinhoya-3-mac-ceza-1095167408.html

PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza

PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili PFDK incelemelerini tamamladı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya üç maç ceza verdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T18:48+0300

2025-04-05T18:48+0300

2025-04-05T19:26+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

jose mourinho

mert hakan yandaş

fenerbahçe

galatasaray

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili incelemeleri tamamladı ve kararını açıkladı. Buna göre PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.İşte verilen cezalar:Cezalar maça yansımayacakJose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred'e verilecek cezaları lige yansımayacak. PFDK'nın 4 maçtan az verdiği cezalar, kırmızı kartın görüldüğü turnuvada çekiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/derbinin-pfdk-sevkleri-aciklandi-futbolculari-bekleyen-cezalar-belli-oldu-1095149121.html

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Sputnik Türkiye

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), jose mourinho, mert hakan yandaş, fenerbahçe, galatasaray