https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/pfdk-kararlari-aciklandi-fenerbahce-teknik-direktoru-mourinhoya-3-mac-ceza-1095167408.html
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili PFDK incelemelerini tamamladı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya üç maç ceza verdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T18:48+0300
2025-04-05T18:48+0300
2025-04-05T19:26+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
jose mourinho
mert hakan yandaş
fenerbahçe
galatasaray
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili incelemeleri tamamladı ve kararını açıkladı. Buna göre PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.İşte verilen cezalar:Cezalar maça yansımayacakJose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred'e verilecek cezaları lige yansımayacak. PFDK'nın 4 maçtan az verdiği cezalar, kırmızı kartın görüldüğü turnuvada çekiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/derbinin-pfdk-sevkleri-aciklandi-futbolculari-bekleyen-cezalar-belli-oldu-1095149121.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), jose mourinho, mert hakan yandaş, fenerbahçe, galatasaray
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), jose mourinho, mert hakan yandaş, fenerbahçe, galatasaray
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza
18:48 05.04.2025 (güncellendi: 19:26 05.04.2025)
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili PFDK incelemelerini tamamladı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya üç maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili incelemeleri tamamladı ve kararını açıkladı. Buna göre PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.
Jose Mourinho - 3 maç ceza
Mert Hakan Yandaş - 1 maç ceza
Salvatore Foti - 4 maç ceza
Sandro Zufic - 4 maç ceza
Cezalar maça yansımayacak
Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred'e verilecek cezaları lige yansımayacak. PFDK'nın 4 maçtan az verdiği cezalar, kırmızı kartın görüldüğü turnuvada çekiliyor.