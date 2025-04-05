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PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili PFDK incelemelerini tamamladı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya üç maç ceza verdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T18:48+0300
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili incelemeleri tamamladı ve kararını açıkladı. Buna göre PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.İşte verilen cezalar:Cezalar maça yansımayacakJose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred'e verilecek cezaları lige yansımayacak. PFDK'nın 4 maçtan az verdiği cezalar, kırmızı kartın görüldüğü turnuvada çekiliyor.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), jose mourinho, mert hakan yandaş, fenerbahçe, galatasaray
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), jose mourinho, mert hakan yandaş, fenerbahçe, galatasaray

PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya 3 maç ceza

18:48 05.04.2025 (güncellendi: 19:26 05.04.2025)
© AA / Arife Karakum Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AA / Arife Karakum
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili PFDK incelemelerini tamamladı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya üç maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili incelemeleri tamamladı ve kararını açıkladı. Buna göre PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.
İşte verilen cezalar:
Jose Mourinho - 3 maç ceza
Fred - 3 maç ceza
Mert Hakan Yandaş - 1 maç ceza
Salvatore Foti - 4 maç ceza
Sandro Zufic - 4 maç ceza

Cezalar maça yansımayacak

Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred'e verilecek cezaları lige yansımayacak. PFDK'nın 4 maçtan az verdiği cezalar, kırmızı kartın görüldüğü turnuvada çekiliyor.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: Futbolcuları bekleyen cezalar belli oldu
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