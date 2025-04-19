https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-pentagon-analisti-paskalya-ateskesini-degerlendirdi-zelenskiy-daha-once-ateskes-anlasmalarina-1095523366.html

Eski Pentagon analisti, Paskalya ateşkesini değerlendirdi: 'Zelenskiy daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalmadı'

Eski Pentagon analisti, Paskalya ateşkesini değerlendirdi: 'Zelenskiy daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalmadı'

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savunma Bakanlığı Kıdemli Güvenlik Politikası Analisti Maloof, Rusya Devlet Başkanı Putin’in hem Rusya hem de Ukrayna için yaptığı ateşkes çağrısının... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T19:58+0300

2025-04-19T19:58+0300

2025-04-19T19:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir putin

michael maloof

donald trump

rusya

ukrayna

i̇ran

ateşkes

paskalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095521865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75e164ba89c18ec80d143e87acd16d0d.jpg

Eski Pentagon analisti Michael Maloof, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'paskalya ateşkesi' kararının, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik hamleleriyle de örtüştüğüne dikkat çekti.Putin’in çağrısını uygulamaya koymasının ciddi bir adım olduğunu belirten Maloof, şimdi gözlerin Vladimir Zelenskiy’in vereceği yanıta çevrildiğini belirterek, "Ne yazık ki Zelenskiy’in daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalamadığını gördük” dedi. Özellikle enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusundaki Kiev'intutumunu eleştiren Maloof, "Ruslar ateşkese uydu ancak Zelenskiy bunu ihlal etti” cümlesinin altını çizdi.Maloof, bu gelişmenin yalnızca çatışmanın gidişatı açısından değil, Trump’ın yaklaşan diplomasi planları açısından da belirleyici olduğunu, “Trump şu anda Putin’in emrinin uygulanacağına daha çok güveniyor. Zelenskiy’in güvenilir bir ortak olup olmadığı bu süreçte netlik kazanacak” sözleriyle vurguladı.‘’Putin’in çağrısı, çatışmayı sona erdirmek ve tarafları yeniden müzakere masasına oturtmak için atılmış ciddi bir adım’’ cümlesini kaydeden Maloof, bunun aynı zamanda Trump’ın ABD-Rusya ilişkilerini yeniden inşa etme hedefiyle de örtüştüğünü vurgulayarak Biden yönetiminin bu konuda başarısız olduğunu dile getirdi. Maloof açıklamasında, "Biden yönetimi Rusya’yı ya görmezden geldi ya da küçümsedi. Oysa Trump, Rusya’nın stratejik bir ortak olduğunu kabul ediyor ve diplomasi yoluyla ilerlemek istiyor" dedi.'Rusya’nın Çin ile birlikte nükleer meselelerde de işbirliği arayışında'Gelişmelerin yalnızca Ukrayna’yla sınırlı olmadığını vurgulayan Maloof, İran Dışişleri Bakanı’nın Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekerek, Rusya’nın Çin’le birlikte nükleer meselelerde de işbirliği arayışında olduğunu belirtti.Maloof açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-abdli-yarbay-putinin-ateskes-kararini-yorumladi-zelenskiy-icin-bu-bayramin-onemli-olup-1095523014.html

rusya

ukrayna

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir putin, michael maloof, donald trump, rusya, ukrayna, i̇ran, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, vladimir zelenskiy