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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-pentagon-analisti-paskalya-ateskesini-degerlendirdi-zelenskiy-daha-once-ateskes-anlasmalarina-1095523366.html
Eski Pentagon analisti, Paskalya ateşkesini değerlendirdi: 'Zelenskiy daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalmadı'
Eski Pentagon analisti, Paskalya ateşkesini değerlendirdi: 'Zelenskiy daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalmadı'
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı Kıdemli Güvenlik Politikası Analisti Maloof, Rusya Devlet Başkanı Putin’in hem Rusya hem de Ukrayna için yaptığı ateşkes çağrısının... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T19:58+0300
2025-04-19T19:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir putin
michael maloof
donald trump
rusya
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Eski Pentagon analisti Michael Maloof, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'paskalya ateşkesi' kararının, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik hamleleriyle de örtüştüğüne dikkat çekti.Putin’in çağrısını uygulamaya koymasının ciddi bir adım olduğunu belirten Maloof, şimdi gözlerin Vladimir Zelenskiy’in vereceği yanıta çevrildiğini belirterek, "Ne yazık ki Zelenskiy’in daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalamadığını gördük” dedi. Özellikle enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusundaki Kiev'intutumunu eleştiren Maloof, "Ruslar ateşkese uydu ancak Zelenskiy bunu ihlal etti” cümlesinin altını çizdi.Maloof, bu gelişmenin yalnızca çatışmanın gidişatı açısından değil, Trump’ın yaklaşan diplomasi planları açısından da belirleyici olduğunu, “Trump şu anda Putin’in emrinin uygulanacağına daha çok güveniyor. Zelenskiy’in güvenilir bir ortak olup olmadığı bu süreçte netlik kazanacak” sözleriyle vurguladı.‘’Putin’in çağrısı, çatışmayı sona erdirmek ve tarafları yeniden müzakere masasına oturtmak için atılmış ciddi bir adım’’ cümlesini kaydeden Maloof, bunun aynı zamanda Trump’ın ABD-Rusya ilişkilerini yeniden inşa etme hedefiyle de örtüştüğünü vurgulayarak Biden yönetiminin bu konuda başarısız olduğunu dile getirdi. Maloof açıklamasında, "Biden yönetimi Rusya’yı ya görmezden geldi ya da küçümsedi. Oysa Trump, Rusya’nın stratejik bir ortak olduğunu kabul ediyor ve diplomasi yoluyla ilerlemek istiyor" dedi.'Rusya’nın Çin ile birlikte nükleer meselelerde de işbirliği arayışında'Gelişmelerin yalnızca Ukrayna’yla sınırlı olmadığını vurgulayan Maloof, İran Dışişleri Bakanı’nın Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekerek, Rusya’nın Çin’le birlikte nükleer meselelerde de işbirliği arayışında olduğunu belirtti.Maloof açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-abdli-yarbay-putinin-ateskes-kararini-yorumladi-zelenskiy-icin-bu-bayramin-onemli-olup-1095523014.html
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abd, vladimir putin, michael maloof, donald trump, rusya, ukrayna, i̇ran, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, vladimir zelenskiy
abd, vladimir putin, michael maloof, donald trump, rusya, ukrayna, i̇ran, ateşkes, paskalya, paskalya bayramı, vladimir zelenskiy

Eski Pentagon analisti, Paskalya ateşkesini değerlendirdi: 'Zelenskiy daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalmadı'

19:58 19.04.2025
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Eski ABD Savunma Bakanlığı Kıdemli Güvenlik Politikası Analisti Maloof, Rusya Devlet Başkanı Putin’in hem Rusya hem de Ukrayna için yaptığı ateşkes çağrısının ‘eşi benzeri görülmemiş ve son derece önemli’ olduğunu söyledi.
Eski Pentagon analisti Michael Maloof, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'paskalya ateşkesi' kararının, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik hamleleriyle de örtüştüğüne dikkat çekti.
Putin’in çağrısını uygulamaya koymasının ciddi bir adım olduğunu belirten Maloof, şimdi gözlerin Vladimir Zelenskiy’in vereceği yanıta çevrildiğini belirterek, "Ne yazık ki Zelenskiy’in daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalamadığını gördük” dedi.
Özellikle enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusundaki Kiev'intutumunu eleştiren Maloof, "Ruslar ateşkese uydu ancak Zelenskiy bunu ihlal etti” cümlesinin altını çizdi.
Maloof, bu gelişmenin yalnızca çatışmanın gidişatı açısından değil, Trump’ın yaklaşan diplomasi planları açısından da belirleyici olduğunu, “Trump şu anda Putin’in emrinin uygulanacağına daha çok güveniyor. Zelenskiy’in güvenilir bir ortak olup olmadığı bu süreçte netlik kazanacak” sözleriyle vurguladı.
‘’Putin’in çağrısı, çatışmayı sona erdirmek ve tarafları yeniden müzakere masasına oturtmak için atılmış ciddi bir adım’’ cümlesini kaydeden Maloof, bunun aynı zamanda Trump’ın ABD-Rusya ilişkilerini yeniden inşa etme hedefiyle de örtüştüğünü vurgulayarak Biden yönetiminin bu konuda başarısız olduğunu dile getirdi. Maloof açıklamasında, "Biden yönetimi Rusya’yı ya görmezden geldi ya da küçümsedi. Oysa Trump, Rusya’nın stratejik bir ortak olduğunu kabul ediyor ve diplomasi yoluyla ilerlemek istiyor" dedi.

'Rusya’nın Çin ile birlikte nükleer meselelerde de işbirliği arayışında'

Gelişmelerin yalnızca Ukrayna’yla sınırlı olmadığını vurgulayan Maloof, İran Dışişleri Bakanı’nın Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekerek, Rusya’nın Çin’le birlikte nükleer meselelerde de işbirliği arayışında olduğunu belirtti.
Maloof açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Özellikle İran'ın yasal nükleer reaktörlerini inşa edecek olan Rusya burada kilit bir rol oynuyor. Trump, Ukrayna ve İran’ın da içinde yer aldığı daha geniş bir jeostratejik ortaklık için Rusya’yla işbirliği arayışındadır.

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