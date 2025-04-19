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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/donbasstaki-fransiz-savas-muhabiri-rusya-paskalya-ateskesiyle-bir-iyi-niyet-jesti-yapti-1095524844.html
Donbass'taki Fransız savaş muhabiri: Rusya Paskalya ateşkesiyle bir 'iyi niyet jesti' yaptı
Donbass'taki Fransız savaş muhabiri: Rusya Paskalya ateşkesiyle bir 'iyi niyet jesti' yaptı
Sputnik Türkiye
Donbass'taki Fransız savaş muhabiri Christelle Nahan, Rusya’nın Paskalya ateşkesiyle bir ‘iyi niyet jesti’ yaptığını, ancak Kiev'in bundan yaralanmasının pek... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T21:44+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini Sputnik’e değerlendiren Nahan, Kiev’in Moskova tarafından önerilen Paskalya ateşkesine ‘kesinlikle uymayacağını’ vurguladı.Fransız gazeteci, Rusya'nın Ortodoks değerlere dayalı bir “iyi niyet jesti’ yaptığını, ancak Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik ateşkese bile uymadığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:Gazeteci, Rusya'nın çatışmanın en başından itibaren sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ve enerji altyapısı konusunda ateşkese tamamen uyduğunu vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-pentagon-analisti-paskalya-ateskesini-degerlendirdi-zelenskiy-daha-once-ateskes-anlasmalarina-1095523366.html
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vladimir putin, paskalya, ateşkes, donbass, rusya, ukrayna, vasiliy nebenzya, donald trump, vladimir zelenskiy, kiev, himars
vladimir putin, paskalya, ateşkes, donbass, rusya, ukrayna, vasiliy nebenzya, donald trump, vladimir zelenskiy, kiev, himars

Donbass'taki Fransız savaş muhabiri: Rusya Paskalya ateşkesiyle bir 'iyi niyet jesti' yaptı

21:44 19.04.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Donbass'taki Fransız savaş muhabiri Christelle Nahan, Rusya’nın Paskalya ateşkesiyle bir ‘iyi niyet jesti’ yaptığını, ancak Kiev'in bundan yaralanmasının pek olası görünmediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini Sputnik’e değerlendiren Nahan, Kiev’in Moskova tarafından önerilen Paskalya ateşkesine ‘kesinlikle uymayacağını’ vurguladı.
Fransız gazeteci, Rusya'nın Ortodoks değerlere dayalı bir “iyi niyet jesti’ yaptığını, ancak Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik ateşkese bile uymadığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın da belirttiği gibi Kiev, belirli bir altyapı türü için öngörülen 30 günlük ateşkese bile uymuyor. Böyle bir durumda genel bir ateşkes ya da uzun vadeli bir ateşkesi tartışmanın bir anlamı yok.

Gazeteci, Rusya'nın çatışmanın en başından itibaren sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ve enerji altyapısı konusunda ateşkese tamamen uyduğunu vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.
Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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Eski Pentagon analisti, Paskalya ateşkesini değerlendirdi: 'Zelenskiy daha önce ateşkes anlaşmalarına sadık kalmadı'
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