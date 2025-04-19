https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/denizi-kirleten-gemiler-kacamadi-13-gemiye-70-milyon-ceza-kesildi-1095519668.html

Denizi kirleten gemiler kaçamadı: 13 gemiye 70 milyon ceza kesildi

Denizi kirleten gemiler kaçamadı: 13 gemiye 70 milyon ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Mersin'de denizi kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T16:22+0300

2025-04-19T16:22+0300

2025-04-19T16:22+0300

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çevre kirliliği

deniz kirliliği

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Mersin'de geçen kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile yapılan denetimlerde denizi kirleten gemilere göz açtırılmadı. Denizi kirleten 13 gemi tespit edildi 70 milyon ceza kesildi. 7 gün 24 saat denizleri kontrol ettiklerini anlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, kente her yıl 5 binin üzerinde gemi geldiğini belirterek, "Her gün farklı saatlerde teknelerimizle, hava ve su altı dronumuzla, EGDS ile denetim yapıyoruz. Bu sistemle yetki alanımız olan yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanda, Çeşmeli'den Kulak mevkisine kadar kesintisiz denetim gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ankaralilara-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-sel-su-baskini-dolu-ve-ruzgara-dikkat-1095513847.html

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mersin, çevre kirliliği, deniz kirliliği