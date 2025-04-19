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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumu tehdit altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumu tehdit altında
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KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T15:03+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, 'Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Batı'ya aittir' ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin nüfusuyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun azalışa döneceğine işaret ediyor. İçinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici gelecek bekliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: Ülke olarak biz de işte bu sahte ama parıltılı, içinde yine istismarı barındıran, ama hak, özgürlük, eşitlik ambalajıyla reklamı yapılan bu çarpık demokrasi anlayışının albenisine, uzunca bir süre, ne yazık ki kapıldık. Bunun da sıkıntılarını çok farklı alanlarda yaşadık. Halen de yaşıyoruz.Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında rekabet yokBizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne de üstünlük yarışı söz konusu değildir. Üstünlüğün asla cinsiyette, ırkta değil ilimde takvada merhamette aranmasını emreder. Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.Nüfusta azalma beka sorunudurZihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayızNüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız. Zihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayız. Biz irfanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sözleşme değil kanun yaşatırKadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Yıllardır titizlikle inşa ettiğiniz cam tavanlar paramparça oldu. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız.Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/cumhurbaskani-erdogan--1095503704.html
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kadem, recep tayyip erdoğan
kadem, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumu tehdit altında

15:03 19.04.2025 (güncellendi: 15:24 19.04.2025)
© AA / Emin SansarErdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız
Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© AA / Emin Sansar
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KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Batı'ya aittir' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, 'Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Batı'ya aittir' ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin nüfusuyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun azalışa döneceğine işaret ediyor. İçinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici gelecek bekliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
Ülke olarak biz de işte bu sahte ama parıltılı, içinde yine istismarı barındıran, ama hak, özgürlük, eşitlik ambalajıyla reklamı yapılan bu çarpık demokrasi anlayışının albenisine, uzunca bir süre, ne yazık ki kapıldık. Bunun da sıkıntılarını çok farklı alanlarda yaşadık. Halen de yaşıyoruz.

Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında rekabet yok

Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne de üstünlük yarışı söz konusu değildir. Üstünlüğün asla cinsiyette, ırkta değil ilimde takvada merhamette aranmasını emreder. Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.

Nüfusta azalma beka sorunudur

Demografik yapımızdaki dramatik değişimi bundan ayrı göremeyiz. Birileri yüzleştiğimiz tehditlere gözlerini kapatmış durumda. Bu konuyu her gündeme getirdiğimizde bizi eleştirmek, bizi yaftalamak, ezberlenmiş cümlelerle bize saldırmak dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Ama en iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor.

Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Bir tarihçimiz nasıl değerlendiriyor; 'Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir' Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettiriyorlar. Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil, Neoliberal kültürün özendirdiği hayat tarzının olumsuz etkileriyle de karşı karşıyayız.

Toplumun temeli olan aile kurumu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır.

Zihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayız

Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız. Zihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayız. Biz irfanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Sözleşme değil kanun yaşatır

Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Yıllardır titizlikle inşa ettiğiniz cam tavanlar paramparça oldu. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız.
Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz."
Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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