https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/cumhurbaskani-erdogan--1095503704.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat anlayışımızda gösteriş yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat anlayışımızda gösteriş yoktur
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katıldı. Klasik Türk Sanatları alanında dünyada bir ilk olan bienalde Cumhurbaşkanı... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T17:17+0300
2025-04-18T17:17+0300
2025-04-18T17:25+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuşuyor.
türki̇ye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat anlayışımızda gösteriş yoktur
17:17 18.04.2025 (güncellendi: 17:25 18.04.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katıldı. Klasik Türk Sanatları alanında dünyada bir ilk olan bienalde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuşuyor.