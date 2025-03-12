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Mimar Ece Gürel'in ölümü hakkında ilk kez bir tanık konuştu: 'Kadın çığlığı duyuldu'
Mimar Ece Gürel'in ölümü hakkında ilk kez bir tanık konuştu: 'Kadın çığlığı duyuldu'
Sputnik Türkiye
Peyzaj mimarı Ece Gürel, kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda baygın şekilde bulunmuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Müge Anlı'nın canlı yayınında... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ece Gürel'in kaybolduğu sırada Belgrad Ormanı'nda olan bir tanık ormandan gelen kadın çığlığını duyduklarını söyledi.Peyzaj mimarı Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda dört gün boyunca arandıktan sonra yarı baygın şekilde bulunmasının ardından, Türkiye’de genç kadının kaybolduğu günden bu yana yaşanan olay merak uyandırdı. Ece Gürel, ormanda kaldığı süre zarfında hipotermi geçirmiş ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Müge Anlı, Gürel’in ailesini canlı yayına davet ederek, olaya dair iddialara açıklık getirilmesini sağladı.Yayın sırasında, Ece Gürel’in kaybolduğu günlerde Belgrad Ormanı’nda bulunan Harun isimli bir tanık güvenlik görevlilerinin ormandan gelen bir kadın çığlığını duyduğunu ve bunun üzerine 10 kişilik bir grupla arama başlattıklarını belirtti. Ancak, grup hiçbir iz bulamayınca çığlık sesinin çakal sesi olduğuna karar verdiklerini aktardı. Harun isimli tanık güvenlik görevlisinin daha önce çakal sesi duymadığını ve o an sesin bir kadına ait olduğunu düşündüğünü ifade ederken, bu olasılığın üzerine gidilmediğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, tanık, gizli tanık, güvenlik, güvenlik noktası, belgrad, belgrad ormanı, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, tanık, gizli tanık, güvenlik, güvenlik noktası, belgrad, belgrad ormanı, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma

Mimar Ece Gürel'in ölümü hakkında ilk kez bir tanık konuştu: 'Kadın çığlığı duyuldu'

20:33 12.03.2025
© AAEce Gürel
Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Peyzaj mimarı Ece Gürel, kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda baygın şekilde bulunmuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Müge Anlı'nın canlı yayınında, Gürel'in kaybolduğu günlerde Belgrad Ormanı'nda bulunan Harun isimli tanık güvenlik görevlilerinin ormandan gelen çığlığı duyduklarını ancak bunun çakal sesi olduğunu düşündüklerini iddia etti.
Ece Gürel'in kaybolduğu sırada Belgrad Ormanı'nda olan bir tanık ormandan gelen kadın çığlığını duyduklarını söyledi.
Peyzaj mimarı Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda dört gün boyunca arandıktan sonra yarı baygın şekilde bulunmasının ardından, Türkiye’de genç kadının kaybolduğu günden bu yana yaşanan olay merak uyandırdı. Ece Gürel, ormanda kaldığı süre zarfında hipotermi geçirmiş ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Müge Anlı, Gürel’in ailesini canlı yayına davet ederek, olaya dair iddialara açıklık getirilmesini sağladı.
Yayın sırasında, Ece Gürel’in kaybolduğu günlerde Belgrad Ormanı’nda bulunan Harun isimli bir tanık güvenlik görevlilerinin ormandan gelen bir kadın çığlığını duyduğunu ve bunun üzerine 10 kişilik bir grupla arama başlattıklarını belirtti. Ancak, grup hiçbir iz bulamayınca çığlık sesinin çakal sesi olduğuna karar verdiklerini aktardı. Harun isimli tanık güvenlik görevlisinin daha önce çakal sesi duymadığını ve o an sesin bir kadına ait olduğunu düşündüğünü ifade ederken, bu olasılığın üzerine gidilmediğini iddia etti.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti
7 Mart, 04:02
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