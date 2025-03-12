https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mimar-ece-gurelin-olumu-hakkinda-ilk-kez-bir-tanik-konustu-kadin-cigligi-duyuldu--1094447641.html

Mimar Ece Gürel'in ölümü hakkında ilk kez bir tanık konuştu: 'Kadın çığlığı duyuldu'

Mimar Ece Gürel'in ölümü hakkında ilk kez bir tanık konuştu: 'Kadın çığlığı duyuldu'

Sputnik Türkiye

Peyzaj mimarı Ece Gürel, kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda baygın şekilde bulunmuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Müge Anlı'nın canlı yayınında... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T20:33+0300

2025-03-12T20:33+0300

2025-03-12T20:33+0300

türki̇ye

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

ece gürel

tanık

gizli tanık

güvenlik

güvenlik noktası

belgrad

belgrad ormanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094282027_0:817:1290:1543_1920x0_80_0_0_fe76f23bc16054b889694aa9511d02ad.jpg

Ece Gürel'in kaybolduğu sırada Belgrad Ormanı'nda olan bir tanık ormandan gelen kadın çığlığını duyduklarını söyledi.Peyzaj mimarı Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda dört gün boyunca arandıktan sonra yarı baygın şekilde bulunmasının ardından, Türkiye’de genç kadının kaybolduğu günden bu yana yaşanan olay merak uyandırdı. Ece Gürel, ormanda kaldığı süre zarfında hipotermi geçirmiş ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Müge Anlı, Gürel’in ailesini canlı yayına davet ederek, olaya dair iddialara açıklık getirilmesini sağladı.Yayın sırasında, Ece Gürel’in kaybolduğu günlerde Belgrad Ormanı’nda bulunan Harun isimli bir tanık güvenlik görevlilerinin ormandan gelen bir kadın çığlığını duyduğunu ve bunun üzerine 10 kişilik bir grupla arama başlattıklarını belirtti. Ancak, grup hiçbir iz bulamayınca çığlık sesinin çakal sesi olduğuna karar verdiklerini aktardı. Harun isimli tanık güvenlik görevlisinin daha önce çakal sesi duymadığını ve o an sesin bir kadına ait olduğunu düşündüğünü ifade ederken, bu olasılığın üzerine gidilmediğini iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html

türki̇ye

belgrad

belgrad ormanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, tanık, gizli tanık, güvenlik, güvenlik noktası, belgrad, belgrad ormanı, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma