https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-dogum-yardimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-dogum-yardimi-ne-kadar-basvuru-sartlari-neler-1095269540.html

Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?

Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?

Sputnik Türkiye

Yürürlüğe giren yeni Doğum Yardımı Yönetmeliği, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak. İlk çocukta 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocukta... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T06:04+0300

2025-04-10T06:04+0300

2025-04-10T06:04+0300

türki̇ye

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doğum yardımı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin azalan genç nüfusuna çözüm üretmek ve çocuklu ailelerin ekonomisini desteklemek amacıyla Doğum Yardımı Yönetmeliği’ni güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, 1 Ocak 2025 ve sonrası doğan çocuklar için önemli maddi destekler getiriyor. Yeni uygulama, eski 5 Mayıs 2015 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldırarak yerini daha kapsamlı bir sisteme bıraktı.Doğum yardımı ne kadar?Yeni düzenlemeye göre:Bu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.Destek 5 yaşına kadar sürecekİkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:Doğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.İlk 30 gün uyarısıYeni sistemde, başvurunun doğumdan sonraki ilk 30 gün içinde yapılması kritik önem taşıyor. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, doğumun gerçekleştiği aya ait destek ödemesi yapılamayacak. Ancak zamanında başvurularda, geriye dönük ödeme hakkı geçerli olacak.Haczedilemez ve şartsız ödemeYönetmelik gereği yapılan doğum yardımı ödemeleri haczedilemeyecek. Yani ailelerin alacağı bu destek başka bir borç nedeniyle kesintiye uğramayacak. Ayrıca bu yardım için ek bir sosyal yardım şartı aranmayacak.Asılsız beyanlara yasal i̇şlemGerçeğe aykırı bilgiyle doğum yardımı alan kişiler, aldıkları ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemekle yükümlü olacak. Ayrıca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem uygulanacak.Doğum yardımından kimler yararlanabilecek? Şartlar neler?Doğum yardımı desteğinden faydalanmak için, başvuran kişinin ya anne ya da baba olarak Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.İkinci çocuk ve sonrasındaki doğumlar için yapılan aylık ödemeler, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar devam edecek.Başvuru süresi ise şu şekilde belirlendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cocuk-sahibi-olana-60-ay-boyunca-nakit-odeme-basliyor-300-bin-tllik-dogum-yardimi-nasil-alinir-1095211505.html

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