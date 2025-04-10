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Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?
Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?
Sputnik Türkiye
Yürürlüğe giren yeni Doğum Yardımı Yönetmeliği, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak. İlk çocukta 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocukta... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T06:04+0300
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doğum yardımı
ödeme
yönetmelik
çocuk yardımı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin azalan genç nüfusuna çözüm üretmek ve çocuklu ailelerin ekonomisini desteklemek amacıyla Doğum Yardımı Yönetmeliği’ni güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, 1 Ocak 2025 ve sonrası doğan çocuklar için önemli maddi destekler getiriyor. Yeni uygulama, eski 5 Mayıs 2015 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldırarak yerini daha kapsamlı bir sisteme bıraktı.Doğum yardımı ne kadar?Yeni düzenlemeye göre:Bu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.Destek 5 yaşına kadar sürecekİkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:Doğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.İlk 30 gün uyarısıYeni sistemde, başvurunun doğumdan sonraki ilk 30 gün içinde yapılması kritik önem taşıyor. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, doğumun gerçekleştiği aya ait destek ödemesi yapılamayacak. Ancak zamanında başvurularda, geriye dönük ödeme hakkı geçerli olacak.Haczedilemez ve şartsız ödemeYönetmelik gereği yapılan doğum yardımı ödemeleri haczedilemeyecek. Yani ailelerin alacağı bu destek başka bir borç nedeniyle kesintiye uğramayacak. Ayrıca bu yardım için ek bir sosyal yardım şartı aranmayacak.Asılsız beyanlara yasal i̇şlemGerçeğe aykırı bilgiyle doğum yardımı alan kişiler, aldıkları ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemekle yükümlü olacak. Ayrıca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem uygulanacak.Doğum yardımından kimler yararlanabilecek? Şartlar neler?Doğum yardımı desteğinden faydalanmak için, başvuran kişinin ya anne ya da baba olarak Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.İkinci çocuk ve sonrasındaki doğumlar için yapılan aylık ödemeler, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar devam edecek.Başvuru süresi ise şu şekilde belirlendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cocuk-sahibi-olana-60-ay-boyunca-nakit-odeme-basliyor-300-bin-tllik-dogum-yardimi-nasil-alinir-1095211505.html
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canonical, doğum yardımı, doğum yardımı başvurusu, doğum yardımı şartları, doğum yardımı 2025, doğum yardımı başvuru e-devlet, çocuk parası başvurusu, çocuk yardımı nasıl alınır, doğum yardımı ne kadar, doğum yardımı başvuru şartları, doğum yardımı başvuruları 2025

Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?

06:04 10.04.2025
© AATopuk Kanı
Topuk Kanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Yürürlüğe giren yeni Doğum Yardımı Yönetmeliği, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak. İlk çocukta 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocukta aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartler neler? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin azalan genç nüfusuna çözüm üretmek ve çocuklu ailelerin ekonomisini desteklemek amacıyla Doğum Yardımı Yönetmeliği’ni güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, 1 Ocak 2025 ve sonrası doğan çocuklar için önemli maddi destekler getiriyor. Yeni uygulama, eski 5 Mayıs 2015 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldırarak yerini daha kapsamlı bir sisteme bıraktı.

Doğum yardımı ne kadar?

Yeni düzenlemeye göre:
Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL
Bu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.

Destek 5 yaşına kadar sürecek

İkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:
e-Devlet üzerinden online
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
Sosyal Hizmet Merkezleri
İadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuru
Doğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.

İlk 30 gün uyarısı

Yeni sistemde, başvurunun doğumdan sonraki ilk 30 gün içinde yapılması kritik önem taşıyor. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, doğumun gerçekleştiği aya ait destek ödemesi yapılamayacak. Ancak zamanında başvurularda, geriye dönük ödeme hakkı geçerli olacak.

Haczedilemez ve şartsız ödeme

Yönetmelik gereği yapılan doğum yardımı ödemeleri haczedilemeyecek. Yani ailelerin alacağı bu destek başka bir borç nedeniyle kesintiye uğramayacak. Ayrıca bu yardım için ek bir sosyal yardım şartı aranmayacak.

Asılsız beyanlara yasal i̇şlem

Gerçeğe aykırı bilgiyle doğum yardımı alan kişiler, aldıkları ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemekle yükümlü olacak. Ayrıca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem uygulanacak.

Doğum yardımından kimler yararlanabilecek? Şartlar neler?

Doğum yardımı desteğinden faydalanmak için, başvuran kişinin ya anne ya da baba olarak Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.
İkinci çocuk ve sonrasındaki doğumlar için yapılan aylık ödemeler, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar devam edecek.
Başvuru süresi ise şu şekilde belirlendi:
İlk çocuk için: Doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde başvuru yapılmalı.
İkinci ve sonraki çocuklar için: 5 yaş tamamlanana kadar başvuru hakkı devam edecek.
Anne, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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Çocuk sahibi olana 60 ay boyunca nakit ödeme başlıyor: 300 bin TL'lik doğum yardımı nasıl alınır?
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