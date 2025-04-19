https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ak-parti-genel-baskanvekili-ala-onderin-ailesini-ziyaret-etti-dualarimiz-onunla-1095516714.html

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Önder'in ailesini ziyaret etti: 'Dualarımız onunla'

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Önder'in ailesini ziyaret etti: 'Dualarımız onunla'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T14:21+0300

2025-04-19T14:21+0300

2025-04-19T14:21+0300

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü hastaneye giden AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla" dedi. Ziyareti sırasında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in de eşlik ettiği Ala, Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti, sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı.Bütün Türkiye yüreğini koyduHastane çıkışında gazetecilere konuşan Ala, sürecin başından beri tüm Türkiye'nin bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Ala, "Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün sağlık ekipleri, yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla." diye konuştu.Durumu stabilÖnder'in sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Ala, bu konunun her zaman büyük riskli bir alan olduğunu dile getirdi. Efkan Ala, sağlık çalışanlarının ve doktorların değerlendirmelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Fakat bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performans da herkes tarafından burada altı çizilerek dile getiriliyor. Kalbinin artık bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi için de atmaya devam etmesi en büyük temennimizdir. Kendisine de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ettiğimizi burada tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/sirri-sureyya-onderin-kizindan-duygusal-paylasim-seni-cok-ozledim-ya-1095502929.html

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