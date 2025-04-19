https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktastan-nufus-uyarisi-askere-gonderecek-genc-bulamayabiliriz-1095518900.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan nüfus uyarısı: 'Askere gönderecek genç bulamayabiliriz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan nüfus uyarısı: 'Askere gönderecek genç bulamayabiliriz'

Sputnik Türkiye

CNN TÜRK'te gündeme dair soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin kendini yenileyemediğini ve yaşlandığını belirterek askere... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T16:11+0300

2025-04-19T16:11+0300

2025-04-19T16:11+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

nüfus

nüfus artışı

asker

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN TÜRK'te gündeme dair soruları yanıtladı. Geçmişte Türkiye'de vesayetçi anlayış olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız o vesayetle mücadele etti. İlk başörtülü milletvekili 2015'te meclise girebildi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu yasaklar geride kaldı. Kadınlar toplumun her alanında güçlü" dedi.Şu anda bütün kadınların tam anlamda eşit olduğunu dile getiren Göktaş, şu cümleleri kaydetti:'Askere gönderecek genç bulamayabiliriz'Programda Türkiye'nün nüfus artış hızına da değinen Bakan Göktaş, "Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor. Yaşlanıyoruz" cümlesini kaydederek bu durumun üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu olduğunun altını çizdi.2050 yılında Türkiye'nin nüfusunun top seviyeye ulaşıp azalmaya başlayağı konusunda uyaran Bakan Göktaş, "Askere gönderecek genç bulamayabiliriz" uyarısında bulundu."65 yaş nüfusumuz yüzde 10'u aştı. Çocuk sayımız azalırken bakıma muhtaç olan nüfusumuz artacak" diyen Göktaş, "Ekonomik sebeplerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Kore gibi refah seviyesi yüksek ülkelerde de aynı sorun var" dedi.'Komşu Anne modelini hayata geçireceğiz'Doğum sonrası izinlerin artırılmasına ilişkin soru üzerine Göktaş, bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek 'Komşu Anne' olarak adlandırdıkları ev temelli çocuk bakım sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçireceklerini vurguladı.Göktaş, Aile Yılı ve kadına şiddet olaylarının karşılaştırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kadın ve aileyi birbirinin rakibi, hasmı gibi gösteren anlayışı reddediyorum. Kadın ve aile birbirinin rakibi değil. Kadınları güçlendirmezsek o ailede çocuklar mutlu olamaz. Biz sağlıklı aileleri güçlendiriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için aile bireylerine yönelik çalışma yapıyoruz. 'Ya kadın ya aile' bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil" ifadelerini kullandı.

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türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, nüfus, nüfus artışı, asker