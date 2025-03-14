https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/istanbulu-terk-eden-oyuncu-14-kisiye-lahmacun-ayran-bin-400-lira-demisti-lahmacun-kac-tl-oldu-1094515253.html

İstanbul'u terk eden oyuncu '14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira' demişti: Lahmacun kaç TL oldu? Dikkat çeken fiyatlar

İstanbul'u terk eden oyuncu '14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira' demişti: Lahmacun kaç TL oldu? Dikkat çeken fiyatlar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da lahmacun fiyatları semtlere göre büyük farklılık gösteriyor. Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'u... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T14:28+0300

2025-03-14T14:28+0300

2025-03-14T14:28+0300

türki̇ye

türkiye

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lahmacun fiyatı

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İstanbul’un farklı semtlerinde lahmacun fiyatları arasında büyük farklar var. Esenler’de 60 liraya satılan bir lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkıyor. Bazı esnaflar, fiyat farkının kira ve işletme maliyetlerinden kaynaklandığını belirtirken, bazıları ise kullanılan malzeme kalitesinin fiyatlara yansıdığını dile getiriyor.Özellikle lüks semtlerde hizmet veren restoranlar, kuzu eti, özel baharatlar ve organik sebzeler kullanarak fiyatlarının yüksek olduğunu savunuyor. Öte yandan uygun fiyatlı lahmacun satan esnaflar ise halkın alım gücünü gözeterek kar marjını düşük tuttuklarını ifade ediyor. İstanbul'u terk eden oyuncu: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 liraÜnlü oyuncu Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Datça’da 14 kişi lahmacun ve ayran için toplam 1.400 lira ödediğini belirterek fiyatlara dikkat çekmişti. Levendoğlu, "Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum. 14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplamda 1.400 lira ödedik" demişti.60 liralık lahmacun kâr ettiriyor mu?Esenler’de 60 liraya lahmacun satan esnaflar, bu fiyatın makul olduğunu ve yüzde 45 kâr marjı ile çalıştıklarını belirtiyor. Esnafın verdiği bilgilere göre:İstanbul'da lahmacun fiyatlarıBazı esnaflar ise en uygun lahmacun fiyatının 75-80 lira olması gerektiğini belirterek, 200 liranın üzerindeki fiyatları “aşırı kâr marjı” olarak değerlendiriyor.Pahalı lahmacunun sırrı ne?Öte yandan, lüks restoranlarda lahmacun fiyatları 250 liraya kadar çıkıyor. Bu restoranların şefleri, kaliteli et, organik sebzeler ve özel baharatların fiyatlara yansıdığını söylüyor.Göktürk’te bir restoranın şefi, “İyi bir lahmacun ucuz olmaz. Etin kalitesi, kullanılan baharatlar, domatesin olgunluğu bile fiyatı etkiler” diyerek fiyatları savundu. Bu işletmelerde lahmacunun maliyeti ortalama 150-180 lira olduğu için 250 liradan satışın normal olduğunu belirtiyorlar.Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark vatandaşların da dikkatini çekti. Bazıları 50-60 liralık lahmacunu güvenilir bulmazken, bazıları ise lüks restoranlardaki fiyatların abartılı olduğunu düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/istanbulu-terk-eden-oyuncu-sarp-levendoglu-yerlestigi-yeri-anlatti-4-cesit-yemek-yiyorum-200-lira-1092458189.html

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