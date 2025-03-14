İstanbul'u terk eden oyuncu '14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira' demişti: Lahmacun kaç TL oldu? Dikkat çeken fiyatlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, en kötü enflasyona sahip 10 ülke arasında
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon: ‘Türkiye’de hiçbir ürünün tek haneli fiyatı yok’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Duygusal zekaya sahip ilk yapay zeka piyasaya sürüldü: Empati yapabilecek
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:10
6 dk
SESLİ HABER
İzmir Körfezi'nde kirlilik krizi: Bakanlıktan sert tepki
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Bıçaklı saldırıda oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden Yasemin Minguzzi'den kampanya
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin süt deviydi: İcradan satışa çıkacak
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası belirlendi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
İspanya’da yeni keşif: 1.4 milyon yıllık insan yüzü bulundu
17:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Patruşev uyardı: NATO’nun hedefi Rus tankerleri
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve AB’den ’30 günlük ateşkes önerisi’ yorumu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Putin üniformayla ziyaret etti: Ukrayna, Kursk’ta tamamen başarısız oldu
19:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK paylaştı: Konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
20:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Belediyeleri bekleyen soruşturma
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MSB'den Suriye yönetimi ve SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zamana kadar rakibini kendisi seçti’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ünlülerin gerçek isimleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünyanın en büyük operalarıi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın düşman listesindeki ABD’li gazeteci öldürüldü
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’un değerlendirme ofisi kapatıldı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump ekibi Yüksek Mahkeme’ye başvurdu: Kararname uygulansın
17:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Eski Kültür Bakanı Çağlayan: 'İstiklal savaşının başlama anı oydu...'
17:34
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli yetkili: ‘İsrail Kudüs’teki Hristiyan varlığı tehdit ediyor’
18:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/istanbulu-terk-eden-oyuncu-14-kisiye-lahmacun-ayran-bin-400-lira-demisti-lahmacun-kac-tl-oldu-1094515253.html
İstanbul'u terk eden oyuncu '14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira' demişti: Lahmacun kaç TL oldu? Dikkat çeken fiyatlar
İstanbul'u terk eden oyuncu '14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira' demişti: Lahmacun kaç TL oldu? Dikkat çeken fiyatlar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da lahmacun fiyatları semtlere göre büyük farklılık gösteriyor. Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'u... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T14:28+0300
2025-03-14T14:28+0300
türki̇ye
türkiye
sarp levendoğlu
i̇stanbul
lahmacun
ayran
lahmacun fiyatları
lahmacun fiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074295056_35:0:664:354_1920x0_80_0_0_3b2ce18cfa85795ddfa7cb9180361377.jpg
İstanbul’un farklı semtlerinde lahmacun fiyatları arasında büyük farklar var. Esenler’de 60 liraya satılan bir lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkıyor. Bazı esnaflar, fiyat farkının kira ve işletme maliyetlerinden kaynaklandığını belirtirken, bazıları ise kullanılan malzeme kalitesinin fiyatlara yansıdığını dile getiriyor.Özellikle lüks semtlerde hizmet veren restoranlar, kuzu eti, özel baharatlar ve organik sebzeler kullanarak fiyatlarının yüksek olduğunu savunuyor. Öte yandan uygun fiyatlı lahmacun satan esnaflar ise halkın alım gücünü gözeterek kar marjını düşük tuttuklarını ifade ediyor. İstanbul'u terk eden oyuncu: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 liraÜnlü oyuncu Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Datça’da 14 kişi lahmacun ve ayran için toplam 1.400 lira ödediğini belirterek fiyatlara dikkat çekmişti. Levendoğlu, "Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum. 14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplamda 1.400 lira ödedik" demişti.60 liralık lahmacun kâr ettiriyor mu?Esenler’de 60 liraya lahmacun satan esnaflar, bu fiyatın makul olduğunu ve yüzde 45 kâr marjı ile çalıştıklarını belirtiyor. Esnafın verdiği bilgilere göre:İstanbul'da lahmacun fiyatlarıBazı esnaflar ise en uygun lahmacun fiyatının 75-80 lira olması gerektiğini belirterek, 200 liranın üzerindeki fiyatları “aşırı kâr marjı” olarak değerlendiriyor.Pahalı lahmacunun sırrı ne?Öte yandan, lüks restoranlarda lahmacun fiyatları 250 liraya kadar çıkıyor. Bu restoranların şefleri, kaliteli et, organik sebzeler ve özel baharatların fiyatlara yansıdığını söylüyor.Göktürk’te bir restoranın şefi, “İyi bir lahmacun ucuz olmaz. Etin kalitesi, kullanılan baharatlar, domatesin olgunluğu bile fiyatı etkiler” diyerek fiyatları savundu. Bu işletmelerde lahmacunun maliyeti ortalama 150-180 lira olduğu için 250 liradan satışın normal olduğunu belirtiyorlar.Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark vatandaşların da dikkatini çekti. Bazıları 50-60 liralık lahmacunu güvenilir bulmazken, bazıları ise lüks restoranlardaki fiyatların abartılı olduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/istanbulu-terk-eden-oyuncu-sarp-levendoglu-yerlestigi-yeri-anlatti-4-cesit-yemek-yiyorum-200-lira-1092458189.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074295056_130:0:602:354_1920x0_80_0_0_ac82999cb77aedc0fd31d284c83707c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lahmacun fiyatları, lahmacun ne kadar, lahmacun fiyatları ne kadar, lahmacun fiyatları i̇stanbul kaç tl, lahmacun fiyat listesi
lahmacun fiyatları, lahmacun ne kadar, lahmacun fiyatları ne kadar, lahmacun fiyatları i̇stanbul kaç tl, lahmacun fiyat listesi

İstanbul'u terk eden oyuncu '14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira' demişti: Lahmacun kaç TL oldu? Dikkat çeken fiyatlar

14:28 14.03.2025
© İHALahmacun
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© İHA
Abone ol
İstanbul'da lahmacun fiyatları semtlere göre büyük farklılık gösteriyor. Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'u terk eden oyuncu Sarp Levendoğlu, geçen aylarda Datça'da 14 kişi lahmacun ile ayrana toplamda 1.400 lira ödediklerini söylemişti.
İstanbul’un farklı semtlerinde lahmacun fiyatları arasında büyük farklar var. Esenler’de 60 liraya satılan bir lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkıyor. Bazı esnaflar, fiyat farkının kira ve işletme maliyetlerinden kaynaklandığını belirtirken, bazıları ise kullanılan malzeme kalitesinin fiyatlara yansıdığını dile getiriyor.
Özellikle lüks semtlerde hizmet veren restoranlar, kuzu eti, özel baharatlar ve organik sebzeler kullanarak fiyatlarının yüksek olduğunu savunuyor. Öte yandan uygun fiyatlı lahmacun satan esnaflar ise halkın alım gücünü gözeterek kar marjını düşük tuttuklarını ifade ediyor.

İstanbul'u terk eden oyuncu: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Datça’da 14 kişi lahmacun ve ayran için toplam 1.400 lira ödediğini belirterek fiyatlara dikkat çekmişti. Levendoğlu, "Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum. 14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplamda 1.400 lira ödedik" demişti.

60 liralık lahmacun kâr ettiriyor mu?

Esenler’de 60 liraya lahmacun satan esnaflar, bu fiyatın makul olduğunu ve yüzde 45 kâr marjı ile çalıştıklarını belirtiyor. Esnafın verdiği bilgilere göre:
1 kilo kıyma 550 lira
1 kilogram kıymadan ortalama 25-30 lahmacun çıkıyor
60 liradan satılan lahmacun, toplamda 2000 lira gelir sağlıyor
Bu gelirin yaklaşık 1000 lirası masraflara gidiyor, kalan ise kâr oluyor

İstanbul'da lahmacun fiyatları

Bazı esnaflar ise en uygun lahmacun fiyatının 75-80 lira olması gerektiğini belirterek, 200 liranın üzerindeki fiyatları “aşırı kâr marjı” olarak değerlendiriyor.

Pahalı lahmacunun sırrı ne?

Öte yandan, lüks restoranlarda lahmacun fiyatları 250 liraya kadar çıkıyor. Bu restoranların şefleri, kaliteli et, organik sebzeler ve özel baharatların fiyatlara yansıdığını söylüyor.
Göktürk’te bir restoranın şefi, “İyi bir lahmacun ucuz olmaz. Etin kalitesi, kullanılan baharatlar, domatesin olgunluğu bile fiyatı etkiler” diyerek fiyatları savundu. Bu işletmelerde lahmacunun maliyeti ortalama 150-180 lira olduğu için 250 liradan satışın normal olduğunu belirtiyorlar.
Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark vatandaşların da dikkatini çekti. Bazıları 50-60 liralık lahmacunu güvenilir bulmazken, bazıları ise lüks restoranlardaki fiyatların abartılı olduğunu düşünüyor.
Sarp Levendoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
YAŞAM
İstanbul'u terk eden oyuncu taşındığı kasabayı anlattı: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira , 4 çeşit yemek 200 lira
8 Ocak, 14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала